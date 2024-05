Deux individus arrêtés à Parakou pour détention et usage de faux billets

A Parakou dans le département du Borgou, deux individus ont été interpellés des faits d’escroquerie, de détention et d’usage de faux billets de banque. Ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Un binôme d'escrocs dans les mailles de la police à Parakou. Ils sont poursuivis pour escroquerie, détention, et usage de faux billets de banque. Leur mode opératoire consiste à échanger de faux billets de banque contre de vrais billets auprès des gérants de boutiques Mobile Money (MoMo).

Selon les témoignages de victimes, l’un des escrocs se présente dans la boutique de vente de produits GSM pour une opération de dépôt avec de vrais billets. Le gérant ou la gérante procède à la vérification des billets, et au moment de faire le transfert, l’escroc simule un appel et demande l’annulation de l’opération. Il ressort de la boutique et va échanger les vrais billets contre de faux billets avec son acolyte et revient pour reprendre l’opération. Le gérant ayant déjà vérifié les billets ne procède plus à une seconde vérification. Il encaisse en ce moment de faux billets que l’escroc a échangés avec son acolyte. La supercherie a été mise à nue et les deux escrocs ont été interpellés. Leur audition aura lieu le 10 juin 2024.

