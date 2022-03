Ecobank désignée meilleure banque en gestion de trésorerie

Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, a remporté cinq prix prestigieux lors des Global Finance Treasury & Cash Management Awards 2022, dont celui de la Meilleure Banque d’Afrique en matière de gestion de trésorerie et celui du Meilleur Fournisseur d’investissements à court terme/de fonds du marché monétaire d’Afrique. En outre, Ecobank Cameroun, Ecobank Côte d’Ivoire et Ecobank Kenya ont été élues Meilleures Banques en matière de gestion de trésorerie 2022 dans leur pays.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « La reconnaissance par Global Finance de la qualité de nos produits et solutions de gestion de trésorerie est la confirmation des progrès que nous menons à développer une croissance sans frontières, tout en favorisant l’intégration financière à travers le continent ».

Isaac Kamuta, directeur des paiements et de la gestion de la Trésorerie du Groupe, a ajouté : « Nous sommes parvenus à développer un écosystème de paiements numériques modulable dans 33 pays d’Afrique subsaharienne. Cet écosystème permettra à nos clients d’ exploiter de manière effective les formidables opportunités commerciales qui s’offriront aux entreprises dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine ».

Les prix ont été décernés au terme d’un processus d’évaluation à plusieurs niveaux, comprenant des candidatures de banques et de prestataires, ainsi que des contributions d’analystes du secteur, de dirigeants d’entreprise, d’experts en technologie et de chercheurs indépendants. Le jury s’est également appuyé sur divers critères, dont la rentabilité, la part de marché, le service à la clientèle, l’innovation des produits et la mesure dans laquelle les prestataires ont réussi à se différencier de leurs concurrents.

La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu lors de la conférence annuelle Sibos à Amsterdam, aux Pays-Bas, en octobre 2022.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie environ 14 000 personnes au service de plus de 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.ecobank.com

