Ecobank Sponsor Gold des Sommets Africa Fintech à Washington D.C. et au Cap

Le Sommet Africa Fintech (https://bit.ly/3KAd9ek) (AFTS) est heureux d’annoncer que le Groupe Ecobank (www.Ecobank.com), l’une des banques d’Afrique pionnières dans le domaine de la Fintech, sera cette année un sponsor Gold des Sommets Africa Fintech, qui se dérouleront le 21 avril à Washington D.C. et en novembre au Cap.

Créé en 1985 et basé à Lomé, au Togo, par des fondateurs ayant la vision d’une banque africaine pour les Africains, le Groupe Ecobank est aujourd’hui une institution panafricaine de premier plan et un modèle en Afrique, avec des opérations bancaires dans 33 pays d’Afrique subsaharienne. Ecobank a été élue ‘Banque de l’année’ 2020 en Afrique par The Banker, et ‘Banque africaine de l’année pour les PME’ 2021 lors des Trophées African Banker. Réputée pour sa stratégie d’Open Banking et pour la création de partenariats avec les Fintechs, Ecobank pilote plusieurs initiatives visant à stimuler le développement des Fintechs en Afrique, notamment le prestigieux concours annuel Fintech Challenge, la Sandbox bancaire panafricaine Ecobank, la plateforme de commerce électronique Ecobank et les solutions EcobankPay, parmi d’autres.

Djiba Diallo, Conseillère Senior Fintech du Groupe Ecobank, a précisé : « Nous sommes très heureux d’être le Sponsor Gold des Africa Fintech Summits pour 2022. Nous considérons notre stratégie d’Open Banking comme une formidable opportunité pour les Fintechs d’accéder aux 33 marchés africains dans lesquels nous opérons, notamment avec la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette initiative va stimuler le commerce intra-africain, et grâce à son écosystème de paiements digitaux, Ecobank est la mieux placée pour faciliter les transactions financières et accroître les opportunités commerciales sur le continent. Notre participation aux Sommets Africa Fintech témoigne de notre appui sans faille aux Fintechs, participant ainsi à la transformation de la finance et de la banque numériques en Afrique ».

Commentant le parrainage, Zekarias Amsalu, Cofondateur de l’AFTS et directeur général d’Ibex Frontier, a souligné : « Alors que nous mettons l’accent sur l’africanisation de la technologie mondiale lors des sommets de cette année, nous sommes ravis de pouvoir compter sur Ecobank en tant que sponsor Gold, dans la mesure où sa stratégie de système bancaire ouvert et sans frontières sera cruciale pour l’écosystème de la Fintech africaine qui se développe à l’échelle mondiale, ainsi que pour la fluidité des transactions transfrontalières et inter devises réalisées dans le cadre de la ZLECAf ».

La 7e édition de l’AFTS portera sur l’africanisation des technologies mondiales, les meilleures pratiques en matière de réglementation de la Fintech, les services bancaires auprès de la diaspora et les envois de fonds, les cas d’utilisation de la finance décentralisée, les tendances en matière de financement des Fintechs, les paiements transfrontaliers dans le cadre de la ZLECAf et le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), entre autres sujets.

À propos du Groupe Ecobank :

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Il emploie environ 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.Ecobank.com

À propos du Sommet Africa Fintech (AFTS) :

L’AFTS (https://AfricafinTechSummit.com) est la première initiative mondiale dédiée à la Fintech africaine. Il se tient habituellement à Washington D.C. au mois d’avril à l’occasion de la semaine de l’Assemblée générale annuelle de la Banque mondiale/SFI ainsi que dans une ville africaine différente au mois de novembre (récemment à Lagos, à Addis Abeba et au Caire). Le sommet se déroulera dans un format hybride, en présentiel dans le lieu choisi, dans le respect du protocole COVID-19, et avec des participants du monde entier en ligne.

Soutenu par un comité consultatif composé de leaders d’opinion et de pionniers de la Fintech, l’AFTS constitue un cadre unique pour débattre d’idées novatrices, mobiliser des investissements, signer des accords de partenariat et établir des collaborations entre secteurs et régions. Il est organisé en partenariat par le Groupe de conseil stratégique Dedalus Global (https://bit.ly/37CqvIk) et la société de conseil panafricain Ibex Frontier (https://bit.ly/3KLtGvO), toutes deux basées à Washington D.C.

