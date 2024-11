Des réflexions sur le commerce équitable et développement durable au Bénin

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin a abrité, jeudi 7 novembre, l’édition 2024 du Senior Policy sur le développement durable. Cette rencontre d’échanges est organisée par le Réseau de Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies (SDSN Bénin) en collaboration avec la Chaire de l’Organisation Mondiale du Commerce au Bénin (OMC-CIDI), la CCI Bénin, et le Centre de Recherche en Economie de l’Université d’Abomey-Calavi (CRE-UAC).

Dans sa volonté d’œuvrer à la recherche des solutions visant à accélérer la marche du Bénin vers l’atteinte des objectifs du développement durable, le Réseau de Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies (SDSN) tient des rencontres d’échanges sur des thématiques variées. Les réflexions de l’édition 2024 portent sur le thème « Commerce équitable et développement durable au Bénin ».

Selon Jude Eggoh, coprésident du SDSN Bénin, le dernier rapport sur le développement durable pour le Bénin, classe notre pays parmi les bons élèves dans la réalisation des ODD avec un score de 55, 6 sur 100 au-dessus de la moyenne pondérée par la population de la CEDEAO pour l’ensemble des 17 ODD. « Mais, dans un environnement économique mondial caractérisé par des crises multiples, les efforts doivent s’intensifier. Dans ce processus long vers l’atteinte des ODD, la promotion du commerce équitable peut être un allié décisif », a-t-il affirmé. L’édition 2024 du Senior Policy a pour objectif de susciter des discussions scientifiques et des échanges sur le rôle du commerce équitable dans le développement durable et également d’identifier les moyens pouvant accélérer la marche vers le développement durable d’ici 2030.

Dans son intervention, le Secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abile, s’est interrogé sur la notion d’équité dans le commerce équitable. « Si l’on fait du commerce équitable et que l’on y met de l’équité on ira probablement vers le développement durable », a-t-il relevé. Le commerce équitable, poursuit Raymond Adjakpa Abile ne peut aboutir sans la participation active du secteur privé.

Source de durabilité de développement

Pour Habib Tidjani, conseiller technique du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, le commerce équitable au-delà de sa définition comme alternative aux mécanismes traditionnels de marché, s’inscrit pleinement dans la recherche d’un système commercial qui prône justice et équité. « Il est important de reconnaître que ce modèle peut devenir un puissant levier pour promouvoir le bien-être social, soutenir les petits producteurs et favoriser la croissance inclusive notamment dans les secteurs qui structurent notre économie tel que l’agriculture », a-t-il déclaré. A l’en croire, l’agriculture, pilier essentiel de développement du Bénin, incarne en elle seule de nombreux enjeux du commerce équitable.

Le représentant du ministre de l’Economie et des Finances souligne que le développement des PME est nécessaire pour « créer un écosystème où les recherches produites au niveau local bénéficient aux communautés locales et où les emplois créés sont sources de dignité et de stabilité ». « Pour faire face aux exigences des marchés internationaux et garantir la compétitivité de notre économie, l’innovation et la technologie doivent jouer un rôle central dans notre approche de commerce équitable », a ajouté Habib Tidjani. Il rassure que le ministre de l’Economie et des Finances est favorable à la valorisation des résultats qui découleront de ces réflexions et à les intégrer pleinement dans le processus de décision pour guider l’action publique.

Dans sa communication inaugurale, le professeur Alain Babatoundé a présenté le commerce équitable comme source de durabilité du développement. « Le commerce est reconnu comme un moyen de réaliser le Programme 2030, suivant les cibles définies au titre de l’ODD 17 », a-t-il souligné. Alain Babatoundé a abordé certains défis à savoir la concurrence avec le commerce conventionnel, le coût de la certification pour les petits producteurs, des certifications abusives qui ne respectent pas réellement les standards équitables etc.

Un panel suivi de débat a permis d’échanger sur le commerce équitable et ses liens avec le développement durable au Bénin ; l’impact du commerce équitable sur les communautés locales ; comment la certification des produits agricoles permettrait aux producteurs béninois d’accéder à de nouveaux marchés tout en répondant aux exigences de la durabilité, ainsi que les défis et perspectives pour le commerce équitable au Bénin. Le Senior Policy 2024 a réuni des universitaires, chercheurs, étudiants, représentants du secteur privé et public.

Akpédjé Ayosso

A propos du SDSN

Le réseau de solutions de développement durable des Nations unies (SDSN) fonctionne depuis 2012 sous les auspices du secrétaire général des Nations unies. Il mobilise les connaissances scientifiques et technologiques mondiales sur les défis du développement durable, y compris la conception et la mise en œuvre des ODD.

Le SDSN a mis en place un réseau de SDSN nationaux et régionaux afin de mobiliser ces centres de connaissances pour la résolution pratique des problèmes liés au développement durable. Ces réseaux coordonnent les milliers d’institutions membres de la SDSN - universités, centres de recherche, groupes de réflexion et organisations de la société civile.

Le réseau SDSN Bénin est co-hébergé par la Direction de la Recherche et des Etudes Stratégiques de la Direction générale de l’Economie du ministère de l’Economie et des Finances et l’université d’Abomey-Calavi.

7 novembre 2024 par ,