Des investisseurs émiratis au Bénin

Une délégation d’investisseurs de l’Etat des Émirats arabes unis séjourne au Bénin du 13 au 17 mai 2024.

La délégation des investisseurs émiratis comprend des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Fédération des chambres de commerce des Émirats arabes unis et de représentants d’institutions économiques et d’investissement émiraties dans divers domaines.

La délégation a tenu plusieurs réunions avec des responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, et de l’Union des Hommes d’Affaires et de l’Agence de Promotion des Investissements et des exportations (APIEx).

Les séances de travail ont porté sur les modalités de coopération entre les deux pays et les opportunités d’investissement disponibles en République du Bénin.

