Des émissaires de l’OMC et l’ONUDI en prospection à la GDIZ pour la confection de maillots

Au Bénin dans le cadre d’une réunion du comité de pilotage du Partenariat OMC-FIFA pour le coton, Stephen FEVRIER, l’ambassadeur conseiller principal de la directrice de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et Franck VAN ROMPAY, représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), ont visité mardi 04 juin 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Très impressionnés après la visite des unités de confection de vêtements, et la première unité intégrée de textile, ils rassurent pouvoir coopérer avec le Bénin, pays du C4, où les investissements sont « immenses ».

S’assurer que le Bénin dispose des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux en matière de transformation de coton, et de production textile, c’est l’objet d’une visite des émissaires de l’OMC et de l’ONUDI mardi 04 mai 2024 à la GDIZ. La délégation conduite par Angelo DAN, ambassadeur, représentant permanent adjoint du Bénin à Genève, a visité le parc textile du futur hub industriel béninois, notamment, les unités de confection de vêtements, et la première unité intégrée de textile.

A l’entame, les visiteurs ont eu droit à une séance d’échanges dans la salle maquette avec Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la zone économique spéciale. L’administrateur général de la GDIZ a expliqué à ses hôtes, l’ambition première de la zone, celle de transformer sur place, les matières premières pour créer de la valeur ajoutée. Les caractéristiques de la zone, les opportunités exceptionnelles d’investissement qu’elle offre, la disponibilité des services, et l’énergie électrique à coût réduit, ont été exposées de long en large aux visiteurs qui, très impressionnés, ont applaudi le vaste projet d’industrialisation du gouvernement du Bénin.

La visite selon l’ambassadeur conseiller principal de la directrice de l’OMC, a permis d’apprécier le niveau d’engagement des autorités béninoises pour le développement et la transformation du coton. Rassuré par les investissements à la GDIZ, il rassure travailler avec le Bénin, et les autres pays du C4 (le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la Côte d’Ivoire), afin d’examiner la manière de soutenir les efforts pour transformer, créer de la valeur-ajoutée et de nouvelles opportunités pour les jeunes et les femmes. « Nous sommes très ravis, et nous sommes vraiment impatients de travailler avec le Bénin pour développer les prochaines étapes avec l’ensemble des autres partenaires internationaux, parce que le potentiel est immense ici », a laissé entendre Stephen FEVRIER. A l’en croire, il s’agira de voir avec tous les pays du C4 membres de l’OMC, la manière de les aider à développer leur accès aux marchés internationaux ; la façon dont ils l’l’intègrent, et mettre en œuvre les règles commerciales multilatérales, notamment dans le secteur du coton. « Nous allons nous inspirer de ce qui se fait au Bénin et des avantages comparatifs au Bénin dans ce domaine, parce que l’idée, c’est de bâtir une sortie de solidarité entre les pays du C4, et le Bénin a les atouts pour inspirer d’autres », a témoigné le l’ambassadeur conseiller principal de la directrice de l’OMC.

Le Bénin apte et prêt à satisfaire la demande de la FIFA

L’industrie textile naissante au Bénin est capable d’alimenter les marchés internationaux aux Etats-Unis, en Europe, et partout ailleurs dans le monde. La GDIZ dispose des unités de confection de vêtements qui répondent aux normes internationales, et capables de satisfaire les commandes de marques importantes. Le DG de la SIPI-BENIN, très rassurant, a rappelé les commandes de marques telles que The Children Place (TCP), KIABI, US Polo Association, et bien d’autres, que la GDIZ avait satisfaites.

La visite de ce mardi fait suite à la signature le 27 septembre 2022 d’un protocole d’accord entre l’OMC et la FIFA, destiné à inclure les pays du C4 dans les chaînes de valeur de l’habillement. Ces deux organisations selon Létondji BEHETON, ont jugé utile d’inclure le Bénin dans ce partenariat pour satisfaire les besoins en maillot de la FIFA. L’objectif visé selon les explications du DG, est d’avoir des maillots Made in Africa pour la Coupe du monde 2026.

Selon les estimations, environ 700 millions de vêtements seront confectionnés ; et si le Bénin parvient à satisfaire le 1/5, de cette commande, c’est encore de nombreux emplois qui seront créés au sein de la zone qui emploie déjà environ 12.000 jeunes béninois.

5 juin 2024