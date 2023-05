Des échanges sur les marchés des capitaux à Lomé

La cérémonie d’ouverture de la 4e édition des BRVM Awards a eu lieu ce mercredi 10 mai 2023, à Lomé au Togo en présence du Vice-Président Finance et Investissement de la BOAD, Moustapha BEN Barka et de plusieurs personnalités.

Ouverture des BRVM AWARDS, à l’Hôtel 2 Février de Lomé. Des personnalités du Marché Financier, de dirigeants d’entreprise et de représentants des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation de la zone UEMOA ont pris part à l’évènement. L’édition 2023 est placée sous le thème « Marchés des capitaux et résilience économique ».

Les BRVM AWARDS permettent aux acteurs de se retrouver pour échanger sur les défis et enjeux liés à la croissance économique de la région Ouest Africaine. Les participants durant deux jours ont abordé les stratégies et les mécanismes de financement structurants et innovants favorisant la résilience et l’inclusion des économies de l’UEMOA. Ils ont discuté entre autres de marchés de Capitaux et résilience économique ; stratégies de crises ; accompagnement du secteur privé et des PME ; vulgarisation de la culture boursière ; création de richesses ; gouvernance démocratique.

