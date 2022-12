De nouveaux billets de banque dans la zone Cemac

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a mis en circulation jeudi 15 décembre 2022, de nouveaux billets de banque de type 2020 en zone Cemac.

La Communauté économique de l’Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale) a de nouveaux billets de banque. Selon Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), ce sont des billets d 500, 1.000, 2.000, 5.000 et 10.000 FCF « plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés ». Ils ont été mis en circulation le 15 décembre dernier conformément à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala par le comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).L’objectif de la BEAC avec ces nouveaux billets, est d’avoir une longueur d’avance sur les contrefacteurs et d’améliorer significativement la qualité de la circulation fiduciaire ». Les nouveaux billets comportent des signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables.

La nouvelle gamme des billets de la BEAC présente des innovations avec l’inscription sur la face principale (verso), des représentations emblématiques de l’Afrique et particulièrement de la sous-région. Il y a entre autres la carte de l’Afrique stylisée ; la carte de l’Afrique centrale ; des fleurs à six pétales de tulipier représentant les six États membres de la Communauté ; le logo de la Cemac.

Au recto, on retrouve plusieurs thématiques liées au développement de la sous-région telles que l’agriculture modernisée ; la santé, la protection de la flore ; la protection de la faune et l’éducation. Les quatre langues officielles de la zone Cemac, (le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe) sont utilisées sur les billets.

La dernière sortie de billets est celle de 2002. Les billets de la gamme 2002, le plus souvent usés, seront progressivement remplacés par des billets neufs de la gamme 2020. En dépit de la mise en circulation de nouveaux billets de banque de la gamme 2020, les billets de la gamme 2002, conservent leur cours légal et leur pouvoir libératoire et par conséquent continueront de circuler. Les billets et pièces de deux gammes doivent donc être acceptés sans distinction dans toutes les transactions.

Akpédjé Ayosso

