Cotonou accueille les réunions de gouvernance du SOAC

Les réunions de gouvernance 2024 du Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) se tiennent du 04 au 06 décembre 2024 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Organisme régional mondialement reconnu, le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) renforce son rôle dans l’amélioration de l’infrastructure qualité et de l’intégration régionale.

C’est à travers ses réunions de gouvernance qui se tiennent à Cotonou les 4,5 et 6 décembre 2024 à Cotonou.

Lors de la cérémonie d’ouverture des assises, ce jeudi 5 décembre à la CCI Bénin, Gabriel Ahissou, Directeur de l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) du Bénin, a souligné l’importance de l’harmonisation des procédures dans la région pour garantir la compétitivité des laboratoires et des entreprises béninois et ouest-africains. « La coopération entre les États dans le domaine de la qualité n’est possible que lorsqu’ils harmonisent leurs méthodes de travail en respectant les standards internationaux », a déclaré le DG ANM. L’accréditation, selon lui, permet non seulement de renforcer la confiance dans les produits et services locaux, mais aussi de faciliter leur circulation au sein de l’espace communautaire de l’UEMOA.

Aboubacry Baro, Président du Conseil d’Administration du SOAC, a également mis en lumière le chemin parcouru depuis la création de l’organisme en 2005. Il a rappelé l’importance de la reconnaissance internationale obtenue par le SOAC, qui permet désormais aux laboratoires et autres organismes de certification des pays membres de bénéficier d’une reconnaissance mutuelle à travers le monde. Cette avancée a permis une réduction des coûts d’accréditation et un accès plus facile aux marchés internationaux, notamment grâce à des accords de reconnaissance avec des structures telles que l’International Accreditation Forum (IAF) et l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Depuis décembre 2023, le SOAC est devenu membre signataire des accords de reconnaissance mutuelle du Forum International d’Accréditation (IAF) et de l’ILAC, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale. Yawovi Batchassi, représentant résident de la Commission de l’UEMOA, a salué cette reconnaissance qui touche tous les types de laboratoires, y compris ceux spécialisés en analyses biomédicales et en police scientifique, soulignant l’impact crucial de cette validation dans la protection des consommateurs et l’amélioration des échanges commerciaux dans la région. Cette reconnaissance permet également de garantir des résultats d’analyses fiables, réduisant ainsi les risques liés à des erreurs de dosage ou de jugement, particulièrement dans des secteurs sensibles tels que la santé et la sécurité publique.

Pérenniser les acquis

La réussite du SOAC ne serait pas possible sans le soutien constant de la Commission de l’UEMOA, qui a investi 860 millions de francs CFA depuis 2018 pour soutenir son fonctionnement et son développement. Laurent Akpo, Directeur de cabinet représentant la Ministre de l’Industrie et du Commerce du Bénin, a souligné l’importance de ces subventions pour le renforcement de la compétitivité des entreprises ouest-africaines et pour la mise en place d’une nouvelle autorité de mise en consommation au Bénin, destinée à contrôler tous les produits entrant et sortant du pays. Il a également insisté sur l’importance de poursuivre cet accompagnement afin de consolider les acquis du SOAC.

Les autorités béninoises, notamment le gouvernement et la chambre de commerce, ont réaffirmé leur engagement à soutenir le SOAC. M. Akpo a ainsi annoncé l’ouverture officielle des travaux de l’Assemblée Générale 2024, en mettant en avant la nécessité de renforcer ce maillon essentiel de l’infrastructure qualité ouest-africaine, essentiel pour l’essor économique de la région.

Le SOAC, par ses réalisations et ses partenariats stratégiques, a renforcé son rôle de leader dans la gestion de la qualité en Afrique de l’Ouest. L’accélération de la reconnaissance internationale et la consolidation des structures d’accréditation régionales préfigurent un avenir où les pays membres de l’UEMOA pourront bénéficier d’un environnement commercial plus sûr, plus compétitif et mieux intégré dans les circuits mondiaux.

Créé en 2010 par le règlement N°3/2010/CM/UEMOA portant schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l’espace UEMOA, le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) mobilise les structures membres de l’Infrastructure qualité de l’espace UEMOA, les Chambres consulaires, les Institutions régionales communautaires et les partenaires stratégiques.

Les assises de Cotonou au Bénin verront les travaux des organes/instances du SOAC : (i) Conseil d’administration ; (ii) Assemblée Générale Extraordinaire ; (iii) Assemblée Générale Ordinaire ; (iv) Réunion des points focaux nationaux d’accréditation ; (v) Comité de pilotage du programme STDF/ONUDI/SOAC.

Démarrés le mercredi 04 décembre 2024, les travaux se poursuivent jusqu’au vendredi 06 décembre 2024.

A la cérémonie officielle d’ouverture des assises, le SOAC a procédé à la remise de Certificat à des évaluateurs qualifiés au Bénin ; des organismes de contrôle dont des laboratoires au Burkina-Faso, Sénégal, Mali et des trophées de reconnaissance au Ministère béninois de l’industrie et du commerce et à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

6 décembre 2024 par ,