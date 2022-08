Bitcoin : crypto monnaie reconnue comme étant une référence !

Une cryptomonnaie peut être encore appelée monnaie cryptographique, cryptoactif, cryptodevise ou encore cybermonnaie. C’est une monnaie virtuelle qui est émise de pair à pair c’est-à-dire en actif numérique et qui ne nécessite pas l’intervention d’une banque centrale. Elle est utilisable au moyen d’un réseau informatique décentralisé, car privilégie une utilisation des technologies de cryptographie et associe les utilisateurs aux processus d’émission et de règlement des transactions. Sur le marché actuel, il en existe une multitude et parmi les plus populaires, vous découvrirez à travers cet article, le bitcoin, une cryptomonnaie qui évoque la référence !

En apprendre davantage sur le Bitcoin

Lancé en 2009, le Bitcoin ou BTC a atteint 19,4 milliards de dollars pour sa capitalisation boursière le 10 avril 2017. Le fonctionnement de cette monnaie est simple à comprendre. Le transfert d’argent se fait sur internet entre les utilisateurs et vous pouvez utiliser cette monnaie virtuelle pour faire toute sorte d’achat. A cet effet, grâce à la plateforme biticodes, robot de trading conçu spécifiquement, les détenteurs de bitcoins peuvent facilement réaliser des transactions de façon automatique.

Inventé depuis 2008 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est une monnaie cryptographique qui se retrouve à la fois sur un système de paiement de pair à pair et sur un réseau. Etymologiquement composé de bit et de coin, il se traduit littéralement comme étant une « unité d’information binaire » en « pièce de monnaie ». Toutes les transactions effectuées avec le Bitcoin sont vérifiées et enregistrées dans un registre public nommé Blockchain.

Le rôle de la Blockchain dans le processus

Globalement, les crypto-monnaies reposent sur une blockchain. Retenez que celui-ci est un registre distribué qui apparaît comme un grand livre de comptes pouvant être consulté par tous. Ceci, parce qu’il répertorie l’ensemble des actions du réseau à partir de l’origine.

Pour cela, toutes les informations qui y sont ajoutées sont appelées transactions et sont regroupées dans plusieurs blocs. A titre d’exemple, une transaction peut être un transfert de bitcoin d’un utilisateur à un autre. Une blockchain peut être donc considérée comme valide et sécurisée une fois qu’il est possible de la vérifier tout en partant du bloc genèse.

Le bitcoin comme une monnaie virtuelle de référence

Depuis la fermeture de Silkroad, l’un des marchés noirs du Darknet en 2013, le Bitcoin est devenu l’une des crypto-monnaies les plus utilisées pour des transactions marchandes légales. Il s’est fait connaître du grand public et sa réputation gagne de plus en plus une place sur le plan international, vu qu’il se trouve en tête de la liste des cryptos monnaies connues :

● Ethereum (ETH) ;

● LiteCoin (LTC) ;

● Ripple ;

● Dash ;

● Monero ;

● MadeSafeCoin etc.

Le BTC se hisse donc comme la monnaie virtuelle de référence et vous pouvez en acquérir à tout moment si vous le souhaitez.

Comment obtenir des Bitcoins ?

Pour acquérir des jetons bitcoins, vous avez besoin d’ouvrir un compte digital tel que Coinbase, CEX ou Kraken. De manière plus explicite, il faut noter que ces différents comptes fonctionnent comme des portefeuilles qui peuvent être assimilés à des comptes PayPal. Ainsi, si vous désirez posséder du bitcoin et l’utiliser pour vos transactions, vous pouvez télécharger une application dédiée et renseigner les informations qui vous seront demandées.

Acheter du bitcoin : comment s’y prendre ?

Pour acheter du bitcoin, vous pouvez essayer des magasins ayant en leur possession un « distributeur virtuel » disponible sur tablette ou à la caisse. Aussi, sur un échange en ligne, vous pouvez également déposer de l’argent sur votre compte à travers un virement ou en utilisant un service tiers. Vous pourrez ensuite acheter des bitcoins et les utiliser convenablement.

Si vous avez en stock dans votre portemonnaie virtuel du bitcoin, sachez que vous aurez divers moyens pour dépenser votre monnaie. Si vous êtes un particulier, vous pouvez utiliser votre argent pour faire des achats sur plusieurs sites réputés. En outre, si vous êtes une plateforme de vente, vous pouvez ajouter votre commerce dans les annuaires numériques, afin d’aider vos clients qui en disposent à vous trouver facilement

