Baisse des prix à la consommation de 1,8% au Bénin

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD ex INSAE) a rendu public son bulletin du mois d’août 2021 sur l’indice des prix à la consommation (IHPC).

Les prix à la consommation ont connu une baisse de 1,8% au mois d’août 2021 au Bénin, selon l’Indice des Prix à la Consommation rendu public par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD ex INSAE).

L’indice du mois d’août a affiché un repli comparativement au mois précédent pour ressortir à 106,3. Ce repli de l’indice est imputable essentiellement à la diminution des prix des biens des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-4,3%).

Selon le bulletin sur l’indice des prix à la consommation (IHPC), le repli enregistré au mois d’août 2021 est dû à la baisse des prix de certains groupes de biens. Il s’agit du coût des « Légumes frais en fruits ou racine » (-38,0%), qui a baissé en raison de la disponibilité de la tomate fraîche locale dans les marchés ; des « Agrumes » (-11,5%), à cause de la saison de l’orange et du citron ; du « Sel et épices » (-4,1%), en lien avec la saison du piment.

La tendance baissière de l’IHPC est, toutefois, modérée par la hausse des prix des groupes de produits tels que « Céréales non transformées » (+2,1%), en raison de la hausse des prix du maïs séché et du mil en grain liée à la saison ; « Légumes secs et oleagineux » (+7,5%), à cause de la rareté du haricot blanc et du cassoulet.

Taux d’inflation en baisse

En glissement annuel par rapport à août 2020, la variation de l’IHPC est de +1,4%, contre +2,7% un mois plus tôt.

Selon les données établies par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD ex INSAE), le taux d’inflation au niveau national au titre du mois d’août 2021 est ressorti à +1,7%, soit une baisse de 0,3 point par rapport au mois précédent.

