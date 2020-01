Abdallah Boureima échange avec les professionnels des médias

10 janvier 1994 -10 janvier 2020, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) aura ce vendredi, 26 ans d’existence.

Dans le cadre de cet anniversaire, le président de la commission de l’organisation ouest-africaine Abdallah Boureima, va échanger avec les professionnels des médias africains.

Les sujets au menu de la conférence de presse sont entre autres : le bilan de la célébration du 25ème anniversaire de l’Union, celui de l’édition 2019 de la 5ème édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

Il s’agira aussi d’aborder les conclusions de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement du 03 décembre 2019.

Akpédjé AYOSSO

