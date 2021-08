500 ha d’exploitation agro-pastorale entre le Bénin et le Nigéria

500 hectares pour une plantation d’igname dans le cadre d’un partenariat public-privé bénino-nigérian. Le domaine situé dans un village frontalier (Egbèdjè) de l’arrondissement d’Idigny a fait l’objet d’une visite conjointe, jeudi 12 août 2021.

Les autorités bénino-nigérianes ont effectué jeudi dernier une visite sur le site d’exploitation agricole commun d’Igbo Olokoïko.

La délégation du Bénin est conduite par le Ministre des Finances et de l’Economie Romuald Wadagni, du ministre de la décentralisation, Raphaël Akotegnon, des membres du conseil communal de Kétou et celle du Nigéria est conduite par l’ancien Président nigérian, Olushegun Obasanjo, promoteur du projet.

A l’issue de la visite, le promoteur a donné des instructions à ses collaborateurs pour le démarrage de l’exploitation dans les plus brefs délais.

Quant à la partie béninoise, elle s’est dite prête à accorder des facilités au promoteur Olushegun Obasanjo.

Les deux parties (bénino-nigériane) ont procédé à l’identification et à la délimitation du domaine la semaine dernière. D’une superficie de 500 ha, le domaine destiné à l’exploitation d’igname est situé à Egbèdjè, un village frontalier de l’arrondissement d’Idigny, dans le département du Plateau.

M. M.

13 août 2021 par