5,8 milliards FCFA du Canada pour impacter 15 000 femmes béninoises

Un accord de coopération a été signé, vendredi 02 août 2024, entre le Canada et le Bénin.

L’Ambassadrice du Canada au Burkina Faso et au Bénin, Madame Lee-Anne Hermann et le Ministre béninois d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, M. Romuald Wadagni ont signé deux accords de coopération lors d’une audience tenue vendredi 02 août 2024 à Cotonou.

Le premier accord porte sur le Projet ARCEPE – AHINADJE pour l’accroissement de la résilience climatique et économique des Petites entreprises agricoles de femmes.

D’un financement de 13,4 millions $CAD soit 5,8 milliards FCFA, le projet entend impacter plus de 15 000 femmes du secteur agro-alimentaire dans tout le pays.

L’Ambassadrice du Canada au Burkina Faso et au Bénin, en fin de mission, a fait ses adieux au Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération, M. Romuald Wadagni lors de l’audience.

