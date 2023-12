35 investisseurs français séduits par la GDIZ

Les 35 investisseurs français qui ont pris part au forum de 03 jours sur l’agribusiness à Cotonou, ont visité mercredi 6 décembre 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La délégation conduite par Arnaud FLORIS, directeur Afrique de BPI France est impressionnée par le développement de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

« C’est impressionnant » a fait savoir le Chef de la délégation conduite par le français Arnaud FLORIS, directeur Afrique de BPI France à l’issue de la visite de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Arrivé à Cotonou le lundi 04 décembre 2023, à la tête d’une délégation de 35 investisseurs français, le directeur Afrique de BPI France et les investisseurs qui l’accompagnaient sont allés toucher du doigt la réalité au sein de la GDIZ.

Accueillis par le directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex), Laurent Gangbès et son homologue de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI), Létondji Béhéton, les visiteurs ont eu d’abord droit à une présentation de la maquette de la zone économique spéciale pour avoir une idée générale de ce que sera GDIZ à la fin du développement du projet. Par la suite, une visite guidée sur le terrain en passant par la salle de la maquette, le Centre de formation aux Métiers de textile, l’usine de Cajou (Bénin Kajou) et l’usine intégrée de textile a permis aux hôtes des directeurs de l’Apiex et de la SIPI-Bénin d’aller constater de visu la réalité de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ)

A l’issue de la visite, la délégation française n’a pas caché ses impressions. « Un mot qui me vient à l’esprit. Ce mot c’est : Impressionnant » a fait savoir le chef de la délégation, Arnaud FLORIS. « J’étais passé rapidement ici il y a deux, les progrès accomplis sont énormes », a-t-il rappellé avant d’ajouter, « On sent cette énergie au Bénin, c’est pour cela qu’on engage tous ses efforts au côté des autorités, des entrepreneurs béninois ». Il a par la suite précisé que « cette visite permet de s’en rendre compte que les choses bougent ». C’est pour cela que, « l’économie se diversifie en témoigne les usines qui s’implantent », a-t-il souligné.

Satisfait par ce qu’il a vu, Arnaud FLORIS a exprimé ses sentiments « je suis content d’être au Bénin et de participer à toutes ses belles dynamiques ». Le directeur Afrique de BPI France a précisé qu’indépendamment de ces belles dynamiques qu’on a constaté, de cette énergie, des opérations qui vont pouvoir en découler, il compte « mobiliser tout financement nécessaire pour accompagner les entreprises françaises et béninoises à réaliser des projets en commun ». Et cela selon lui, se joue sur des financements, la dette et aussi sur des fonds propres et d’autres délégations d’affaires qui viendront au côté de l’APIEX et de la Sipi-Bénin.

Il faut rappeller que la présence de ces investisseurs français au Bénin est d’une part le résultat de la dernière visite effectuée par le président Patrice Talon en France et d’autre part, le fruit du « Roadshow Osez le Bénin ».

