3 430 milliards de FCFA de dépôts effectués en 2023

Le rapport d’activités annuel de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste renseigne sur les volumes des opérations de dépôt et de retrait d’espèces enregistrés par les fournisseurs de Services Financiers Mobiles.

Les volumes des opérations de dépôt et de retrait d’espèces enregistrés par les fournisseurs de Services Financiers Mobiles sont respectivement estimés à 228,1 millions et à 215,5 millions en 2023. « Ces opérations de rechargement de porte-monnaie électronique et de retrait d’espèces sont respectivement en hausse de 16,43% et de 12,95% par rapport à 2022, et représentent respectivement 11% et 10,4% du volume global des transactions enregistrées en 2023 », informe la même source. Les dépôts effectués en 2023 sont estimés 3 430,1 milliards de FCFA soit un accroissement de 31% par rapport à 2022.

L’Arcep note que le « niveau de concurrence a augmenté sur le marché de la téléphonie mobile entre 2022 et 2023, même si ce marché reste concentré autour de l’opérateur Spacetel Bénin, qui détient une part de marché estimée à 66,6% en 2023 ».

« L’amélioration de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile est dû à l’évolution de la politique règlementaire, notamment l’encadrement tarifaire, la suppression des taxes d’interconnexion ainsi que l’entrée en service du troisième opérateur mobile CELTIIS », relève

l'Arcep.

