106 structures de microfinance homologuées en 2024

L’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (ANSSFD), structure sous tutelle du ministère de l’économie et des finances a publié le 30 avril 2024, la liste des institutions de microfinance homologuées au Bénin.

Plus de crainte pour les populations béninoises en ce qui concerne le placement de leur épargne. L’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a actualisé la liste des structures de microfinance agréées dans le pays. Au nombre de 106, on distingue parmi ces structures, 80 coopératives, 16 associations, 09 sociétés anonymes (SA) et une société à responsabilité limitée (SARL).

On remarque sur la liste rendue publique par ANSSFD le 30 avril 2024, que certaines institutions disposent de plusieurs agréments selon les localités dans lesquelles elles sont implantées. C’est le cas des Caisses locales de crédit agricole mutuel (CLCAM) qui ont 13 agréments, des Caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées (CAVECA) qui en comptent 08, et des Caisses rurales d’épargne et prêt (CREP) qui ont également 13 agréments. Par rapport à la dernière liste publiée en février 2023, certaines structures ont changé de forme juridique et cinq autres se sont ajoutées à la nouvelle liste, renseigne La Nation.

23 mai 2024 par ,