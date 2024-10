Une variété de produits locaux exposés à la CCI Bénin

Dans le cadre de l’initiative « Consommons local », la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé le jeudi 24 octobre 2024, une spéciale dégustation de produits locaux. Plusieurs variétés de produits fabriqués localement ont été exposées au public lors de cette initiative qui vise à promouvoir les entreprises béninoises.

Le Made in Benin sous les projecteurs à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. Au cours d’une spéciale dégustation jeudi 24 octobre 2024, plusieurs entreprises spécialisées dans la transformation de produits locaux ont exposé leurs différents produits au public.

Ruth BIDE, promotrice d’une biscuiterie travaille différentes farines pour la fabrication de biscuits. A la spéciale dégustation de la CCI Bénin, elle a proposé des biscuits fabriqués à base de farine de fonio et de manioc sous la marque Biskuity.

Des crèmes de dessert fabriqué à base du cacao ou du baobab, c’est ce que Déborah ADJOVI propose a proposé au public lors des spéciales dégustations.

Les participants à cette 2e édition, ont également eu droit à la liqueur locale appelée « sodabi » sous différentes formes. Ceci, grâce à Queen of SOTTO, présenté sous diverses saveurs à savoir : l’aphrodisiaque fait avec le piment et le gingembre ; les épices ; le gingembre simple ; l’ananas simple et le mix ananas plus gingembre ; la cannelle ; les écorces ; les épices, etc.

Plusieurs autres entreprises ont présenté différents produits (légumes précuits, jus de fruits, gâteau à base de manioc, vin d’ananas...) lors des spéciales dégustations qui a eu pour cadre le jardin de l’institution consulaire, en présence de plusieurs invités, du personnel de la CCI Bénin, etc.

F. A. A.

29 octobre 2024 par