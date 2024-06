Une tournée contre les structures illégales de placement d’argent

Les Journées communales d’assainissement du secteur de la microfinance, 1ère édition, ont été lancées ce mardi 18 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. C’est une initiative du Ministère de l’Economie et des Finances à travers l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), appuyée par les élus communaux.

Lancées à Cotonou ce 18 juin 2024 par la Secrétaire générale adjointe du Ministère de l’économie et des finances, Alice Massim-Ouali Affo, Représentant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des finances en charge de la coopération ; les Journées communales d’assainissement du secteur de la microfinance seront marquées par des descentes successives dans 6 des douze communes du Bénin que sont N’dali, Djougou, Glazoué, Dangbo, Lokossa et Allada.

« Les manifestations se dérouleront sous formes de mini-foires sur les esplanades des mairies des localités concernées et des sessions de sensibilisation et d’échanges avec les populations sur les thématiques d’assainissement, d’éducation financière et des produits de microfinance offert par l’Etat », a fait savoir Abdou Rafiou Bello, Directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD).

Ces journées s’inscrivent dans la droite ligne des actions menées par le gouvernement depuis 2016 pour protéger les populations des risques de spoliation par des promoteurs indélicats qui s’installent dans les communes, arrondissements, quartiers et villages. L’un des ces mécanismes est la mise en place en août 2023 du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent.

L’objectif est de renforcer la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l’assainissement du secteur de la microfinance tout impliquant les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales de collecte et de placement d’argent, selon la vice-présidente du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent.

« Ces journées constituent également une plateforme d’échanges et de réflexion réunissant divers acteurs du secteur dont les élus communaux, les représentants des institutions de microfinance ; les autorités de régulation et de surveillance ainsi que les membres de la société civile autour des enjeux liés à l’assainissement du secteur de la microfinance », a expliqué Zinatou Saka Osseni Alazi, maire de Kandi et Vice-présidente du Bureau exécutif du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent.

Pour la Secrétaire générale adjointe du Ministère de l’économie et des finances, il s’agit d’une « occasion unique » pour « partager les bonnes pratiques », « identifier les défis spécifiques à chaque commune » et « proposer des solutions adaptées ». Alice Massim-Ouali Affo précise qu’« il urge d’éveiller la vigilance de tous les citoyens » face à la prolifération de nouvelles pratiques informelles visant à arnaquer.

La SGA MEF a rappelé l’importance du secteur de la microfinance à travers quelques statistiques. C’est dans cette perspective qu’elle a souhaité que les Journées aient un impact positif sur la lutte collaborative avec les élus communaux contre les initiatives illégales de collecte et de placement d’argent.

La première édition des Journées communales d’assainissement du secteur de la microfinance a été lancée en présence du Directeur de cabinet du Ministère des Affaires sociales et de la microfinance ; du Directeur du Fonds National de la Microfinance ; du Président de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés ; des Directeurs de Systèmes Financiers Décentralisés ; de partenaires techniques et financiers ; de conseillers et élus communaux.

Un panel de discussion sur le thème : « Assainissement du secteur de la microfinance au Bénin : Bilan, rôles et responsabilités des Collectivités locales », a mis l’accent sur la veille stratégique et l’éducation financière dans la lutte contre les initiatives illégales de collecte et de placement d’argent.

M. M.

18 juin 2024 par ,