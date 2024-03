Une délégation conjointe du gouvernement allemand et la Banque mondiale à la GDIZ

La ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne, Svenja SCHULZE, et le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Ousmane DIAGANA, ont visité jeudi 07 mars 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Ces deux personnalités ont été conduites dans la zone économique spéciale par le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI.

Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail, Svenja SCHULZE, ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne, et Ousmane DIAGANA, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’ouest et du centre ont effectué une descente à la GDIZ jeudi 07 mars 2024.

Au cours de cette visite, les deux personnalités ont eu droit à une séance d’explication du projet GDIZ dans la salle maquette avec Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement, du développement et de la promotion de la zone économique. Après la brève séance d’explication, cap a été mis sur les unités de transformation déjà opérationnelles dans la zone. Svenja SCHULZE et Ousmane DIAGANA ont visité l’une des unités de confection de vêtements, la première unité intégrée de textile, et les unités de transformation de cajou.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fleuron de l’industrialisation au Bénin, est le fruit de la Joint-venture entre le gouvernement béninois et le groupe ARISE. Au terme de la 1ère phase d’exploitation de 400 ha, 36 investisseurs opérant dans les secteurs de la transformation du coton, du soja, du cajou, et divers autres produits agricoles se sont déjà installés. La GDIZ est une zone destinée à la création de florissantes chaînes de valeurs allant de l’appropriation en matières premières, la transformation des ressources à l’exportation de produits finis, qui emploie déjà plus de 10.000 jeunes béninois.

La visite conjointe au Bénin selon un communiqué de la République fédérale d’Allemagne et la Banque mondiale, vise à renouveler le soutien aux populations, afin de promouvoir des opportunités économiques pour tous. Elle illustre la collaboration entre la Banque mondiale et la République fédérale d’Allemagne dans les domaines prioritaires tels que l’investissement dans les perspectives d’avenir pour les jeunes notamment l’éducation et la formation professionnelle ; et le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale.

