Le Bénin parmi les meilleurs crédits d’Afrique sub-saharienne

Le Bénin renforce sa position dans le Top des meilleurs crédits d’Afrique sub-saharienne, derrière le Botswana et aux côtés de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire. La notation de crédit du pays est passée de « B+ » avec une perspective « Positive » à « BB- » avec une perspective « Stable » le 19 avril 2024.

L’agence de notation Standard & Poor’s « S&P » a rehaussé, le 19 avril 2024, la notation de crédit du Bénin de « B+ » à « BB- » avec une perspective « Stable ».

« S&P rappelle le fort dynamisme économique enregistré par le Bénin, marqué par une croissance qui a dépassé les prévisions avec un taux de 6,4% en 2023. L’agence anticipe la pérennité de cette tendance avec une croissance moyenne supérieure à ce taux entre 2024 et 2027 ».

La notation de Standard & Poor’s renforce la position du Bénin parmi les meilleurs crédits

d’Afrique sub-saharienne, derrière le Botswana et aux côtés de l’Afrique du Sud et de la

Côte d’Ivoire. L’agence salue à travers cette décision les avancées réalisées par le pays ces

dernières années dans le domaine de la gestion économique, budgétaire et financière, dans

un contexte d’instabilité régionale.

« Ces projections sont soutenues par la solidité des politiques économiques menées par les

autorités et l’exécution efficace du Programme d’Actions du Gouvernement », selon un communiqué du gouvernement en date du 19 avril 2024.

« S&P met particulièrement en avant l’expansion du port de Cotonou et le développement rapide de la zone économique spéciale de Glo Djigbé, qui contribuent à la transformation structurelle de l’économie béninoise et au développement de secteurs à forte valeur ajoutée. L’agence S&P a également salué la performance budgétaire de l’année 2023, qui a surpassé ses prévisions, soulignant l’augmentation des recettes budgétaires du pays grâce à l’amélioration des capacités des administrations fiscales et douanières ».

« La stratégie de financement du Bénin et sa gestion proactive de la dette, illustrées par l’émission d’un Eurobond inaugural en dollar d’un montant de 750 millions de dollars, sur une maturité de 14 ans le 13 février 2024, sont également louées par S&P. Enfin, l’agence reconnaît la forte crédibilité du pays auprès des bailleurs internationaux, ainsi que sa capacité à mobiliser des financements innovants, qui lui permettent d’atténuer

efficacement les répercussions de la remontée globale des taux d’intérêts sur l’économie nationale. »

