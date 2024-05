La BOAD salue la mémoire de son premier président

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), son Conseil d’Administration, son personnel et Monsieur Serge EKUE, Président en exercice de la BOAD, saluent avec émotion, la mémoire de Monsieur Pierre Claver DAMIBA, le tout premier Président exécutif de l’Institution, décédé le 1er mai 2024, à Ouagadougou.

Entre 1975 et 1981, le Président DAMIBA a contribué à poser les jalons et les fondements robustes sur lesquels s’est appuyée notre Institution, aujourd’hui cinquantenaire. Grâce à son leadership, l’initiateur du business model de la BOAD avait alors conçu la double planification, permettant à la Banque d’intégrer de nouvelles priorités, tout en consolidant celles sur-lesquelles elle s’était déjà engagée.

Grand artisan du recrutement et du renforcement des capacités des « jeunes gradués » de la BOAD, il a, entre autres, marqué la Banque par une vision audacieuse, menant à une réelle dynamisation du marché financier sous-régional. Le Siège de la Banque, « le grenier », construit dans la pure tradition architecturale africaine, alliant enracinement et ouverture, porte également sa signature.

L’héritage exceptionnel du Président DAMIBA, Homme d’Etat, Ministre, Conseiller et Expert émérite pour l’Afrique nous laisse admiratifs et orphelins à tout jamais. La BOAD perd un père fondateur, qui, de son vivant, se rendait toujours disponible, partie prenante aux grands moments de son Histoire.

Présentant ses condoléances à la famille DAMIBA, à la nation Burkinabé, et à l’ensemble des institutions régionales et internationales que le Président DAMIBA a servies le Président Serge EKUE a déclaré : « Les œuvres du Président DAMIBA existent et perdureront. ».

À propos de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

