La GDIZ au cœur du 2e Forum d’investissement Bénin-Chine

Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité jeudi 25 avril 2024, le 2e Forum d’investissement Bénin-Chine. La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de l’industrialisation au Bénin, est portée à la connaissance des différentes délégations chinoises présentes à ce grand rendez-vous d’échanges destiné au renforcement des relations économiques et commerciales entre le Bénin et la République Populaire de Chine.

Shadya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce a ouvert les travaux du 2e Forum d’investissement Bénin-Chine jeudi 25 avril 2024 au Palais des congrès de Cotonou. C’était en présence de plusieurs délégations chinoises, notamment le bureau d’exposition internationale de Chine ; une délégation de journaux économiques et commerciaux chinois ; des membres de la Chambre des entreprises privées chinoises en Afrique ; des amis d’entrepreneurs venant de la Chine et des pays voisins, ou résidents au Bénin ; et plusieurs personnalités dont l’ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jingtao ; le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances, Hermann Orou Takou ; le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Létondji Beheton ; le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Moubarak Soumanou ; etc.

La présence des délégations chinoises à ce 2e forum selon la ministre de l’industrie et du commerce, démontre une fois encore, à quel point les relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays préoccupent. « Le tissu industriel béninois s’étoffe de plus en plus ; encore plus aujourd’hui qu’hier, avec des opportunités certaines. […]. Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisés permettant aux investisseurs d’opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements », a rassuré Shadya Assouman se référant à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, et ses impacts positifs en termes d’emplois pour la jeunesse, d’augmentation de PIB, du volume d’exportation, et de retour sur investissement.

Située à environ 45 Km de Cotonou, la zone économie spéciale au terme d’une première phase d’exploitation de 400 ha, abrite en son sein 36 investisseurs opérant dans les secteurs de la transformation du soja, du cajou, la fabrication de carreaux, des unités de confection de vêtements, une première unité intégrée de textile, et plusieurs autres industries. C’est un modèle d’investissement inspiré de la Chine, que le ministre de l’industrie et du commerce nourrit l’ambition de dupliquer.

Avant de procéder à l’ouverture officielle du forum, Shadya Assouman a invité les hommes d’affaires chinois à ne pas hésiter pour investir au Bénin. Après le 1er forum tenu l’année dernière, elle a souhaité que ce 2e forum aboutisse à l’érection de zones et usines chinoises au Bénin.

A l’entame, le directeur général de l’APIEx a rappelé l’objectif du forum. Il s’agit selon Moubarak Soumanou, de promouvoir les investissements chinois au Bénin. C’est un forum qui revêt d’après lui, une importance particulière pour la coopération entre la Chine et le Bénin ; et ce, pour trois raisons à savoir : exprimer les ambitions affichées par le président Patrice Talon à travers le programme d’action du gouvernement, notamment l’axe stratégique 4 (accélération de la croissance économique), du pilier 2 (poursuivre la transformation structurelle de l’économie nationale) ; de renforcer les relations économiques entre les deux pays et les opérateurs économiques ; et d’exprimer la volonté commune du Bénin et de la Chine, d’explorer de nouvelles opportunités d’investissements et de favoriser des partenariats gagnant-gagnants.

La China International Import Expo est l’invitée d’honneur de ce 2e Forum d’investissement Bénin-Chine, couplé avec la Conférence de promotion de la 7e exposition internationale d’importation de Chine. Il est organisé par la Présidence de la République à travers l’APIEx, le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’industrie et du commerce, l’ambassade de Chine près le Bénin, la SIPI-BENIN, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), et le Conseil national du patronat (CNP). Au terme des assises de ce jeudi, les différentes délégations chinoises vont effectuer une visite de prospection au sein de la GDIZ vendredi 26 avril 2024.

F. A. A.

25 avril 2024 par ,