Une usine d’égrenage de coton s’installe à Djougou

La Société cotonnière du premier août (SoCoPa) a installé une usine d’égrenage du coton à Djougou, dans le département de la Donga. Les essais à charge de l’usine ont été lancés mardi 23 avril 2024 lors d’une cérémonie en présence de Shadya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce, et des responsables de la SoCoPa.

Le secteur de la transformation du coton au Bénin s’enrichit avec l’installation d’une nouvelle usine à Djougou, dans le département de la Donga. Il s’agit de la Société cotonnière du premier août, dotée d’une capacité de transformation estimée à 30.000 tonnes. Les essais à charge de l’usine ont été lancés mardi 23 avril 2024.

L’implantation de cette usine selon la ministre de l’industrie et du commerce, contribuera à renforcer la position du Bénin sur le marché international en offrant davantage de produits compétitifs et conforme aux normes internationales. Elle ouvrira également la voie à de nouvelles opportunités d’exportation et permettra de générer de revenus supplémentaires pour l’économie nationale, a précisé Shadya Assouman. La SoCoPa à l’en croire, vise à optimiser le traitement du coton et sa transformation en produits finis de haute qualité.

Nicolas Paulovits, président du Conseil d’administration de la SoCoPa a salué l’implication du chef de l’Etat pour l’aboutissement du projet. « La Socopa est conçue sur la base d’une technologie moderne qui permet de minimiser son impact sur l’environnement », a-t-il informé rassurant de son engagement à prendre toutes les mesures possibles pour préserver les ressources naturelles et promouvoir le développement durable à Djougou.

