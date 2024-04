La DGI enregistre une progression de 18 % en 2023

Au titre de l’année 2023, la direction générale des Impôts (DGI) a recouvré des recettes fiscales brutes évaluées à 994 081,2 millions de FCFA soit une progression de 18,3 % en glissement annuelle.

Sur une prévision annuelle de 874 900, 0 millions de FCFA, l’Administration des Impôts a recouvré, au 31 décembre 2023, des produits de recettes fiscales brutes s’établissant à 994 081, 2 millions de FCFA. « Le niveau de progression des produits de recettes de la Direction générale des Impôts au 3l décembre 2023 par rapport à la même période de l’année 2022 est de 154 068,4 millions de FCFA », renseigne le rapport d’exécution au 31 décembre du budget de l’Etat, gestion 2023.

La performance de l’année 2023 de cette régie financière de l’Etat est imputable à « la maturité des reformes liées à la digitalisation, la levée des mesures exceptionnelles de soutien à la consommation de certains produits (huile végétale et farine de blé...) prises en juin 2022, le relèvement des taux de prélèvement sur la rémunération due aux prestataires non-résidents ». Sans oublier la bonne tenue des impôts sur les revenus non salariaux, des taxes sur les biens et services et des impôts sur les revenus salariaux en lien avec les réformes mises en œuvre, le recouvrement d’importants arriérés d’impôts et la volonté de l’administration fiscale de maintenir la dynamique de mobilisation des recettes amorcée depuis le début de l’année. Les régies financières de l’Etat (Impôts, douane et trésor) contribuent à plus de 95% des recettes budgétaires mobilisées (1 969 588,6 millions de FCFA) à fin décembre 2023.

A.A.A

