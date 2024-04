La CCI Bénin renforce à nouveau les femmes entrepreneures sur le Genre

« Le genre, l’inclusion sociale et l’importance de la stratégie genre en entreprise » est le thème d’un atelier de formation qui réunit une cinquantaine de femmes entrepreneures à la salle polyvalente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) du 09 au 12 avril 2024. Une 2è édition lancée le mardi dernier.

Maillon important de l’économie béninoise (66,3%) et agentes économiques très dynamiques, les femmes sont pourtant « sous-représentées dans la sphère de l’entreprise et les systèmes de management n’intègrent que très rarement les enjeux de genre dans leurs politiques de Ressources Humaines ».

A cela s’ajoutent, les normes et traditions socioculturelles qui cantonnent les femmes à la vie familiale et rendent difficile la conciliation vie privée-vie professionnelle.

C’est dans la perspective de contribuer à la compréhension des déterminants de plafond de verre et des enjeux de la question de la féminisation des instances de gouvernance des organisations, des entreprises que la CCI Bénin, en plus des actions qu’elle mène pour la promotion de l’égalité du genre et l’autonomisation des femmes dans le cadre de son programme CCI Développement, organise depuis 2023 une session de formation à l’endroit des femmes entrepreneures.

La 2è édition de la formation sur « le genre, l’inclusion sociale et l’importance de la stratégie genre en entreprise » se déroule du mardi 09 avril au vendredi 12 avril 2024.

A l’ouverture de la session, Cellia AKINHOLA, Point Focal Genre à la CCI Bénin et Cheffe du projet des femmes dans le commerce et de la croissance inclusive durable, a souhaité la bienvenue aux femmes entrepreneures.

« L’atelier de formation vise à sensibiliser les cheffes d’entreprises à la question de l’égalité F/H au sein de l’écosystème de l’entrepreneuriat et ainsi permettre la prise en considération de l’ensemble des questions de genre dans sa stratégie et son fonctionnement en tant qu’enjeux essentiels à la réussite », a indiqué la Directrice des opérations de la CCI Bénin, Représentant le Secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE.

Pour Joëlle VIDEHOUENOU, la Directrice des opérations de la CCI Bénin, « Il n’est point question de stigmatiser une catégorie sociale pour justifier les inégalités liées au genre mais plutôt de s’interroger sur ces facteurs situationnels, spécifiques aux entreprises, à leur environnement et leur rôle dans la promotion des femmes au sein des organisations d’une part, et d’autre part, d’évaluer la part active que peut apporter la femme aux côtes de l’homme pour parvenir à l’atteinte de l’objectif 5 des ODD ‘’ Egalité des sexes et Autonomisation des femmes’’ ».

A la suite de la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis avec la présentation faite par Cellia AKINHOLA sur les actions de la CCI Bénin en faveur du genre.

Les participantes ont été entretenues ensuite par Bella ZEVOUNOU sur les fondamentaux du Genre.

La formation prendra fin ce vendredi 12 avril 2024.

M. M.

12 avril 2024 par ,