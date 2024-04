L’interdiction de l’exportation en vigueur depuis le 1er avril

Le Ministre de l’industrie et du commerce a fait un rappel important aux acteurs des filières soja et anarcade dans un communiqué en date du 22 avril 2022.

L’interdiction de l’exportation des noix brutes de cajou et de soja grain est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2024, a rappelé le Ministre de l’industrie et du commerce aux exportateurs, négociants et commerçants.

« En conséquence, tout convoyage de noix brutes de cajou et de soja grain vers autres destinations que celles des magasins des transformateurs est constitutif d’une infraction », a indiqué le communiqué du ministre en date du 22 avril 2024.

Shadiya Assouman précise que « tout contrevenant sera sanctionné conformément aux textes en vigueur ».

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE

23 avril 2024 par ,