Des échanges fructueux entre l’Ambassadeur Mohammed Saeed Al Kaabi et Gaston DOSSOUHOUI

S.E.M Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis près la République du Bénin, a rencontré S.E.M. Gaston DOSSOUHOUI, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche de la République du Bénin. La séance s’est déroulée le 29 avril 2024 au cabinet du ministre à Cotonou.

Au cours de l’audience, l’Ambassadeur Mohammed Saeed Al Kaabi et le ministre Gaston DOSSOUHOUI ont discuté de la réalité et des perspectives des relations entre les deux pays et des moyens de les développer dans les domaines de compétence du ministère, notamment dans les secteurs agricole et de la technologique agricole.

29 avril 2024 par