Le pétrole du Niger déjà au Bénin pour le transit international

Les installations du pipeline Bénin-Niger à Sèmè (Bénin) reçoivent déjà leurs premiers litres de pétrole en provenance de la station de pompage d’Agadem au Niger.

Le pétrole pompé depuis la station d’Agadem au Niger a atteint les installations de Sèmè au Bénin. Les premiers litres de l’or noir ont transité dans le dispositif de la société chinoise Wapco pour l’exportation du produit à l’international.

La capacité de production est de 90 000 barils par jour, selon les estimations.

D’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire national, la section béninoise du pipeline forme avec la section nigérienne, un système de pipeline intégré partant du Niger et traversant le territoire béninois jusqu’à la côte du Bénin dans la commune de Sèmè-Kpodji. L’installation sert au transport de pétrole brut en vue de l’acheminement vers les marchés internationaux. Au Bénin, le pipeline traverse les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, dix-sept (17) communes et cent cinquante-deux (152) villes et villages.

