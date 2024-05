Le bénéfice brut de UBA augmente de 143 % en glissement annuel,

• Un dividende final de 0,24 cents

• L’actif total augmente de 90,2 % pour atteindre 21,7 milliards de dollars

• Les fonds propres atteignent 2,1 milliards de dollars, réalisant une croissance impressionnante de 120,2 %.

Dans le cadre d’une autre performance sans précédent, la Banque mondiale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a publié ses résultats financiers audités pour l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2023, affichant des performances exceptionnelles et impressionnantes pour tous ses principaux indicateurs.

Les données financières de 2023, déposées par la Banque auprès de Nigerian Exchange Limited (NGx) lundi, ont montré un bond impressionnant des bénéfices bruts, qui sont passés de 1,9 milliard de dollars enregistrés à la fin de 2022 à 2,9 milliards de dollars, ce qui représente une forte croissance de 143%.

Les actifs totaux des banques ont également augmenté de manière remarquable de 90,22%, doublant la barre des 11 milliards de dollars, pour clôturer à 21,7 milliards de dollars en décembre 2023 ; contre 11,5 milliards de dollars en 2022. Ce saut reste une réalisation très importante et une étape importante dans l’histoire de la puissance financière.

Malgré l’environnement économique et commercial mondial très difficile, UBA a enregistré un bénéfice avant impôt louable, avec une croissance exponentielle de 277%, pour clôturer l’exercice sous revue à 1,06 milliard de dollars, passant de 446 millions de dollars enregistrés à la fin de l’exercice 2022 ; tandis que le bénéfice après impôt (PAT) a augmenté de 257%, passant de 378 millions de dollars en 2022 à 849 millions de dollars pour l’exercice considéré.

En conséquence, les fonds propres du groupe UBA sont passés de 969 millions de dollars en décembre 2022 à 2,1 milliards de dollars à la clôture de l’exercice 2023, réalisant une croissance impressionnante de 120,2 % par rapport à l’exercice précédent.

Au cours de l’année considérée, le coefficient d’exploitation du Groupe UBA est passé de 59,2 %, en 2022, à 37,2 %, ce qui témoigne de l’amélioration de l’efficacité du Groupe.

En exécution de la promesse faite par le président du groupe UBA, Tony Elumelu, aux actionnaires lors de la dernière assemblée générale annuelle, la Banque a proposé un dividende final de 0,24 centimes pour chaque action ordinaire de 0,05 centimes, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le dividende final est soumis à la ratification des actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale annuelle (AGA).

Il convient également de noter que UBA a enregistré une croissance de 61,3% des prêts aux clients, passant à 5,8 milliards de dollars en 2023, tandis que les dépôts des clients se sont améliorés de 90,31% à 15,7 milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars enregistrés au cours de la période correspondante de 2022, reflétant la confiance accrue des clients, l’amélioration de l’expérience client, les succès du programme de transformation commerciale en cours et l’approfondissement de sa franchise de banque de détail.

Commentant les résultats, Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA, a déclaré : « Je suis très heureux des résultats sans précédent obtenus par notre groupe au cours de l’exercice 2023. Le Groupe a réalisé un bénéfice avant impôt de 1,06 milliard de dollars, contre 446 millions de dollars l’année précédente. Le bilan est également passé de 11,5 milliards de dollars l’année précédente à 21,7 milliards de dollars.

Il a déclaré : « les fonds des actionnaires du Groupe ont dépassé 2,1 milliards de dollars contre 969 millions de dollars en 2022, tandis que le total des actifs a franchi la barre des 21 milliards de dollars (croissance de 90,2 % en glissement annuel). Le Groupe est bien placé pour poursuivre l’expansion de ses activités au cours de l’exercice 2024, après avoir clôturé l’exercice 2023 avec un ratio d’adéquation des fonds propres de 32,6 %. »

Il a ajouté que le modèle commercial diversifié de la banque (stratégie panafricaine et internationale) est justifié par la contribution de son activité Ex-Nigéria aux résultats du Groupe et renforce sa volonté d’élargir notre part de marché des activités de clientèle, de financement, de banque numérique et de transaction à travers l’Afrique.

« Poussés par notre service à la clientèle et notre modèle de livraison axé sur l’exécution, nous continuerons à élargir notre part de marché et à créer de la valeur pour nos actionnaires et à répondre aux attentes de nos différentes parties prenantes », a déclaré le GMD.

Le directeur exécutif des finances et de la gestion des risques de UBA, Ugo Nwaghodoh, a déclaré que l’année 2023 était une année particulièrement mouvementée, avec une inflation galopante et une dépréciation de la monnaie qui ravagent les marchés clés, au milieu de poches de conflits régionaux et de défis sécuritaires.

« Je suis toutefois ravi de la forte croissance des bénéfices et de la rentabilité recalés au cours de l’année. Le Groupe a prudemment constitué des réserves de dépréciation importantes pour son portefeuille global d’actifs à risque, compte tenu de l’impact latent des vents contraires macroéconomiques sur notre portefeuille de crédit. Par conséquent, le coût du risque est passé de 0,63 % à 3,09 % l’année précédente », a noté Nwaghodoh.

En ce qui concerne les attentes pour l’exercice 2024, il a fait savoir que : « le Groupe reste fermement engagé en faveur d’une croissance durable et du maintien de sa forte culture de conformité et de gestion des risques, alors même que nous conduisons notre entreprise à travers la prochaine phase de croissance. »

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres et Paris et désormais aux Émirats arabes unis, UBA connecte les gens et les entreprises à travers l’Afrique à travers la banque de détail, commerciale et d’entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois de fonds, le financement du commerce et les services bancaires connexes.

