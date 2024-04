Le Forum économique Bénin-Chine s’ouvre jeudi

Le 2e Forum d’investissement Bénin-Chine s’ouvre jeudi 25 avril 2024 au Palais des congrès à Cotonou.

Des acteurs clés du monde des affaires et de l’investissement, des représentants des gouvernements du Bénin et de la Chine, et la société civile se réunissent jeudi 24 avril 2024 pour le 2e Forum économique Bénin entre le Bénin et la Chine. L’objectif de ce rendez-vous économique est de favoriser les échanges et d’encourager les investissements entre les deux pays dans les secteurs tels que le textile, la transformation agricole, l’hôtellerie, etc.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de l’industrialisation au Bénin est présente sur le forum perçue comme une plateforme unique pour les entreprises et les investisseurs, de présenter les opportunités d’investissement au Bénin. Il sera l’occasion pour les participants, d’établir des partenariats stratégiques et de développer des projets communs.

L’organisation de ce forum s’inscrit dans la volonté des présidents Patrice Talon et Xi Jinping de promouvoir la coopération et le renforcement des relations commerciales entre le Bénin et la République Populaire de Chine.

