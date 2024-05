De nouvelles résolutions adoptées à l’AG des actionnaires de Ecobank Bénin

Les actionnaires de Ecobank Bénin ont tenu le jeudi 18 avril 2024 à l’hôtel Novotel de Cotonou, leur Assemblée Générale Ordinaire. Les travaux de ces assises ont été présidés par Evariste BONOU, Président du Conseil d’administration.



L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Ecobank Bénin, convoquée par voie de presse les 13 et 27 mars 2024, a eu lieu ce jeudi 18 avril 2024. Les 11 points inscrits à l’ordre du jour ont été examinés au cours des travaux présidés par Evariste BONOU, président du Conseil d’administration.

Occasion pour ce dernier d’exposer les résultats financiers de la banque au titre de l’année 2023. En effet, Ecobank Bénin selon le Président, a réalisé un résultat net bénéficiaire de FCFA 13,55 milliards, contre un résultat positif de FCFA 10,89 milliards en 2022, avec un produit net bancaire en progression de 17%, passant de FCFA 32,22 milliards à FCFA 37,71 milliards en 2023. Ecobank Bénin a développé en 2023, de nombreux services digitaux qui font d’elle, la « Banque digitale de référence » au Bénin et dans la sous-région.

Ecobank Bénin, « Banque digitale de référence » au Bénin

Selon le rapport de gestion du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, l’année 2023 a été marquée par le renforcement de la présence de Ecobank Bénin sur le terrain avec le déploiement de Van mobile dans les zones à forte affluence et lors de grandes manifestations. La banque a également intensifié sa présence sur le site de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), afin de présenter ses offres de service aux clients. De plus, un espace digital a été créé au sein de la direction générale dans le but d’améliorer la réactivité de la banque dans la prise en charge des difficultés rencontrées par les clients qui utilisent les produits digitaux. Autant d’initiatives qui, selon le rapport, ont contribué au renforcement de la position de Ecobank Bénin en tant que « Banque digitale de référence », prête à saisir en 2024, les meilleures opportunités pour renforcer son leadership.

Saisir les meilleures opportunités pour renforcer le leadership de Ecobank Bénin

Selon le président du Conseil d’administration, les prévisions économiques sur le plan national projettent en 2023, la croissance du PIB à 6,1% après 6,3% en 2022. La feuille de route pour l’année 2024 de Ecobank Bénin, permettra de saisir les meilleures opportunités pour renforcer le leadership de Ecobank Bénin tant sur le pôle de la gestion de bilan de la banque, que sur le pôle de la vente des produits de change. « Les défis que doit relever Ecobank Bénin l’obligent à rester vigilante afin d’obtenir de meilleurs rendements de ses activités », a confié Evariste BONOU. Pour ce faire, la banque s’appuiera sur la compétence de son personnel, sa vision de « Banque panafricaine » et la qualité des services afin de représenter un meilleur choix pour les clients dans un marché bancaire local fortement concurrentiel.

Les perspectives en 2024 dans la sous-région

Selon le Président du Conseil d’administration, les perspectives économiques dans la zone UEMOA en 2024, sont globalement positives avec des attentes de croissance économique robuste et des améliorations dans divers secteurs clés. Il a informé les actionnaires au cours de l’AG que la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) prévoit une croissance du PIB réel de 6,5% en 2023 ; laquelle devait s’accélérer pour atteindre 7% en 2024. Cette augmentation selon Evariste BONOU, est due principalement au renforcement de l’activité dans les secteurs secondaire et tertiaire, notamment grâce à la réalisation de plusieurs projets d’envergure dans les domaines pétrolier, gazier et agricole.

Dans la perspective de renforcer la résilience du secteur bancaire pour répondre aux besoins importants de financement des économies de l’union, le Conseil des ministres de l’UEMOA a pris la décision de relever le capital social des banques opérant dans la zone, de 10 milliards de FCFA à 20 milliards de FCFA, et les banques disposent d’un délai de 03 ans pour se mettre en conformité avec cette décision.

Au total, dix (10) résolutions ont été adoptées au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Ecobank Bénin.

