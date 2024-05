La CCI Bénin lance le Salon « Mise sur moi »

Le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Raymond ABILE ADJAKPA, représentant le président, a procédé vendredi 10 mai 2024, à l’ouverture de la 1ère édition du Salon « Mise sur moi ». C’était en présence de Stéphanie ZIRPINS, chargée du projet de promotion des Micros, petites et moyennes entreprises (MPME) à la GIZ, partenaire du Salon, et plusieurs chefs d’entreprises.

« Mise sur moi », une initiative de renforcement de capacités des entreprises béninoises est officiellement lancée. Pour cette première édition qui bénéficie du soutien de la GIZ, 400 micros, petites et moyennes entreprises seront accompagnées, à raison de 200 entreprises dans le Littoral et environs, et 200 autres entreprises réparties dans les autres régions du pays.

Pour Stéphanie ZIRPINS, chargée du projet de promotion des MPME à la GIZ, la croissance des MPME constitue un véritable défi pour les actions de l’écosystème entrepreneurial. Ainsi donc, le projet de promotion des MPME de la GIZ vient donc à point nommé pour améliorer la croissance efficace des MPME au Bénin. Rassurant que les partenariats sont essentiels pour relever les défis complexes auxquels les entreprises sont confrontées, elle dit être convaincue que le Salon « Mise sur moi », fruit de partenariat entre la GIZ et la CCI Bénin, constitue une très belle opportunité qui offre un cadre idéal pour nouer des partenariats avec des institutions de financement et d’autres investisseurs, en vue d’atteindre les objectifs de croissance. La chargée du projet de promotion des MPME à la GIZ n’a pas manqué de saluer le dynamisme et l’ingéniosité de la CCI Bénin pour l’organisation du salon.

Imeldus NVEKOUNOU, coordonnateur du programme impulse à la CCI Bénin, a rappelé à l’occasion de la cérémonie de lancement, le besoin commun des entreprises ; celui de l’accompagnement des cabinets qui devront leur tenir la main pour rassurer des partenaires, afin qu’elles ne se sentent plus seules sur leur parcours de développement et d’accélération. « Mise sur moi » selon le coordonnateur, est une « exclamation, un cri de cœur […], une demande exprimée avec force par les chefs d’entreprises, leurs personnels pour demander à des partenaires commerciaux, des partenaires industriels, des partenaires techniques, de prendre le pari qu’ils vont se développer ».

Après avoir rappelé quelques programmes d’accompagnement initiés par la CCI Bénin depuis 2020, le secrétaire général a rappelé trois besoins fondamentaux pour les entreprises au Bénin et dans la sous-région. Raymond ABILE ADJAKPA a évoqué premièrement, le besoin d’information, de formation, d’aide à la gouvernance, d’accès au marché, et de facilitation des finances. Ensuite, le besoin pour les entreprises d’être portées ; et enfin, la nécessité voire l’importance de se mettre ensemble. « Notre travail, c’est de faire la sensibilisation et tous les programmes de la CCI Bénin s’y attèlent », a-t-il confié. L’objectif à en croire le secrétaire général de l’institution consulaire, étant de parvenir à amener les entreprises à changer de paradigme.

