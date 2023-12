Un pasteur répudié, son église saccagée

A Témé, un village de l’arrondissement de Bouanri, dans la commune de Bembèrèkè, les jeunes ont saccagé l’église d’un pasteur au petit matin du vendredi 1er décembre 2023. Ils reprochent à l’homme de Dieu d’avoir enceinté trois de ses fidèles dont une femme mariée.

Les locaux de l’église évangélique “La Puissance de l’Eternel” ont été saccagés à Témé, un village de l’arrondissement de Bouanri dans la commune de Bembèrèkè. Les faits remontent au 1er décembre 2023. Il est reproché au pasteur connu pour ses guérisons spirituelles et miraculeuses, des actes répréhensibles ayant pour fondement, le sexe. Il aurait enceinté trois de ses fidèles. L’on distingue parmi elles, la femme d’un enseignant. Celle-ci aurait déjà accouché. Les grossesses des deux autres femmes d’après nos sources, ont été interrompues.

Les jeunes du village, soutenus par les têtes couronnées, ont donné un ultimatum à l’homme de Dieu pour quitter le village le 30 novembre 2023. La séance de concertation organisée avec le chef de l’arrondissement n’a pas suffi pour émousser leur ardeur. Tôt le vendredi 1er décembre, ils ont fait irruption sur le lieu de prière, et saccagé tout l’édifice.

Deux personnes ont été interpellées par la police après ces actes de vandalisme. Une personne a été relâchée, et le principal accusé, présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou.

F. A. A.

