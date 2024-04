Moov Africa Bénin célèbre ses 6 millions d’abonnés

L’opérateur de téléphonie mobile, Moov Africa Bénin compte désormais 6 millions d’abonnés. L’événement a été célébré, samedi 27 avril 2024, à l’occasion d’un cocktail à l’hôtel Azalaï de Cotonou, en présence des responsables de l’entreprise, des partenaires médias et techniques.

Moov Africa Bénin a 6 millions d’abonnés dans sa base. Opérant au Bénin depuis plusieurs années, l’opérateur téléphonique n’a cessé de mener des actions pour moderniser son réseau et étendre ses services. Selon le directeur général de Moov Africa Bénin, Omar Nahli, ce résultat a été enregistré grâce à la qualité du réseau et la confiance des clients. À l’en croire, 30 milliards de FCFA sont investis chaque année dans le réseau. Moov Africa Bénin, informe-t-il, est le leader en matière d’accessibilité. Le réseau est aussi présent dans les zones rurales et assure une grande couverture dans les zones frontalières.

Moov Africa opère dans 11 filiales du Groupe Maroc Telecom (Maroc, Burkina-faso, Côte-d’ivoire, Gabon, Mauritanie, Niger, Mali, République Centrafrique, Tchad, Togo, et le Bénin). Selon le directeur Marketing et Communication, c’est au total 75 millions d’abonnés, plus de 10.000 salariés et 130.000 emplois directs et indirects. Avec une connexion 100% 4G, Moov Africa assure 98 % de la couverture nationale.

Le directeur Marketing et Communication, Mostapha El Houti s’est réjoui du trophée nPerf obtenu par Moov Africa Bénin, pour avoir réalisé au cours des quatre dernières années , les meilleures performances globales de l’internet mobile. Du 1er janvier au 31 décembre 2023, Moov Africa a fourni à ses abonnés le débit descendant le plus rapide au Bénin.

L’opérateur téléphonique a gratifié au cours de cette soirée plusieurs de ses abonnés à travers des chèques. Les anciennes abonnées, Caroline Sêmevo et Gloire Fandohan ont reçu chacun un chèque de 1.000.000 Fcfa. Adélaide Quenum, 6.000.000 è abonnée repart aussi avec un chèque cadeau de 1.000.000 Fcfa. La commerciale Elvire Codo ayant vendu la SIM au 6.000.000 è abonné a été également récompensée avec une somme de 100.000 Fcfa. L’événement a été aussi marqué par la reconduction de l’artiste Nikanor en tant que réalisateur de Moov Africa Bénin pour une année.

Ont également pris part à cette célébration, l’Ambassadeur du Maroc près le Bénin, Rachid Rguibi, Régis Facia, premier vice-président du Patronat du Bénin et Gilles Guérard, Président du conseil de Coca-Cola Donga Bottling Company.

