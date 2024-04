Mère Jah inhumé à Allada

C’est à Allada dans le département de l’Atlantique que Mère Jah, de la famille écologique Jah, a été inhumé après son décès dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril 2024.

Mère Jah repose dans sa demeure éternelle le jour même de son décès. L’inhumation a été faite dans la sobriété suivant ses volontés, et sa foi jah rastafari en présence de son époux, Père Jah, des parents et alliés de la famille Jah.

Dans une interview à la presse, Jahfajah, fille de la défunte, apprend qu’une cérémonie officielle d’hommages sera organisée suivant un agenda qui sera communiqué ultérieurement.

Mère Jah, de son vrai nom Ngoumou Edima, a rejoint la demeure éternelle dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril 2024 dans sa 75e année. C’est une militante dévouée à l’agroécologie et au panafricanisme. Elle est originaire de la Guadeloupe, précisément de Capesterre-Belle-Eau. Arrivée au Bénin, la terre de ses ancêtres en 1997, elle crée avec sa famille Ecolojah, une école primaire qui enseigne aux enfants, l’agriculture, l’écologie et l’histoire panafricaine. La famille dispose également d’un centre agroécologique dans la forêt de Pahou dans la commune de Ouidah.

F. A. A.

28 avril 2024 par ,