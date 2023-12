Un féticheur et sa femme jugés pour anarque via internet

Un prêtre de la religion endogène, son épouse et un cybercriminel ont comparu, lundi 18 décembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques (CRIET) pour des faits d’« escroquerie via internet et blanchiments de capitaux ».

Un ‘’Houn non’’ (prêtre de la religion endogène) risque 7 ans de prison et sa femme 5 ans dans un dossier d’« escroquerie via internet et blanchiments de capitaux ». Les prévenus ainsi qu’un cybercriminel arrêtés dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, ont comparu à la Cour de Répression des Infractions Economiques (CRIET), lundi 18 décembre 2023.

Le prêtre endogène, guide spirituel d’un cybercriminel, aurait soutiré une somme de 160 millions de FCFA du compte bancaire de son filleul.

Le cybercriminel pour contraindre son père spirituel à lui restituer les sous a informé la police. Les 160 millions FCFA proviendraient de l’arnaque d’une Martiniquaise.

Le Ministère public à requis 7 ans de prison contre le féticheur.

L’épouse du ‘’Houn non’’ pas ou peu instruit, poursuivie dans le même dossier pour son rôle risque 5 ans de prison.

Il a été requis 5 ans de prison ferme contre le cybercriminel.

Le Ministère public a demandé la relaxe pure et simple pour un policier en détention dans le dossier. Le fonctionnaire de police a été arrêté lors de l’interpellation du prêtre vodun. Il est venu sur les lieux avec le véhicule de patrouille.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 15 janvier 2024.

M. M.

21 décembre 2023 par