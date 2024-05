Des bourses d’excellence UEMOA 2024-2027 disponibles

L’Union économique et monétaire ouest-africaine lance un avis d’appel à candidatures pour le financement de bourses d’excellence pour la formation et la recherche, édition 2024-2027. Dix (10) étudiant-e-s méritant-e-s de chaque Etat membre de l’Union, se verront octroyer des bourses d’excellence, pour entreprendre une formation d’un cursus complet de niveau Licence, Master ou Doctorat ou une spécialisation postdoctorale en Santé humaine dans un établissement d’enseignement supérieur implanté sur le territoire de l’Union. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en ligne sur le site internet de l’UEMOA, à l’adresse suivante : http://www.uemoa.int (CARRIERE/Bourses), jusqu’au 30 juin 2024 pour les candidats au Master, Doctorat ou une spécialisation postdoctorale et jusqu’au 31 juillet 2024 pour les candidats à une formation de niveau Licence. Lire les conditions et les pièces à fournir.

