Le ministre Chabi lance l’examen du CAP

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi a procédé, lundi 6 mai 2024, au lancement des épreuves écrites de l’examen de Certificat d’Aptitude Professionnelle au Lycée Technique et Professionnel Coulibaly de Cotonou.

12076 candidats sur le territoire national composent les épreuves écrites pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle. Le top officiel a été donné par le ministre Kouaro Yves Chabi ce lundi. Les options concernées sont : Sciences et Techniques Industrielles (STI), Enseignement Familial et Social (EFS), Hôtellerie-Restauration (HR) et Sciences et Techniques des Métiers d’Arts (STMA). Procédant au lancement, le ministre a félicité les candidats pour avoir choisi l’enseignement technique et la formation professionnelle. Il a invité les candidats à la concentration. Les 12076 candidats inscrits pour le compte de l’examen du CAP 2024 (contre 9839 en 2023) sont répartis dans 19 centres.

A.A.A

6 mai 2024 par ,