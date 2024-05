Le PNUD établit un Pôle universitaire d’innovation à l’UAC

Un Pôle universitaire d’innovation (UniPod) financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à travers l’initiative Timbuktoo a été inauguré, vendredi 3 mai 2024, à l’Université d’Abomey-Calavi.

L’Université d’Abomey-Calavi dispose désormais d’un centre de créativité et d’innovation pour la jeunesse. Il s’agit d’un Pôle universitaire d’innovation (UniPod) financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans la cadre de l’initiative Timbuktoo. Il est doté d’un espace de coworking, d’un laboratoire de conception, d’un MakerSpace et d’un bureau de transfert de technologie. Des programmes et curricula de formation de courte durée y sont également proposés. « En contribuant à l’opérationnalisation de UniPod Bénin, le PNUD souhaite mettre à la disposition de la jeunesse béninoise, des ressources et cadres appropriés pour réaliser des produits technologiques innovants, qui n’auront rien à envier à ceux issus des géants mondiaux », a affirmé Aoualé Mohamed Abchir, représentant résident du PNUD au Bénin.

Pour le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, « l’UniPod Bénin vient renforcer la double position d’avant-gardiste et de leader de l’Université d’Abomey-Calavi dans le domaine des innovations technologiques au Bénin ». L’UniPod Bénin, poursuit-il, va permettre d’« améliorer la capacité de l’université à accompagner les étudiants dans leurs projets d’innovations et de création d’entreprise, de soutenir la recherche du développement technologique ».

Selon la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, « l’innovation technologique constitue un moteur de dynamisation, de diversification et de croissance pour les économies, touchant tous les secteurs de la vie économique à travers l’introduction de procédés améliorés, d’outils de pointe, de systèmes automatiques et autres ». Elle n’a pas manqué de relever la place qu’occupe l’innovation technologique dans les actions du gouvernement béninois. « L’UniPod Bénin s’intègre parfaitement, dans une dynamique de complémentarité, à l’Université d’Abomey-Calavi, à l’écosystème national et entend renforcer ses collaborations avec tous les acteurs de la formation, de l’entrepreneuriat et de l’écosystème de l’innovation », a déclaré Éléonore Yayi Ladékan. A l’issue de la cérémonie officielle, les autorités ont fait une visite guidée du centre.

Visite guidée de l’#UniPod 🇧🇯, un pôle ultramoderne avec des espaces de travail collaboratifs et des équipements de dernière génération. ✅Un Espace de coworking

✅Un Laboratoire de conception

✅Un Makerspace

✅Un Bureau de Transfert de Technologie#Timbuktoo #AfricaInnovates pic.twitter.com/TH8wKrIoWY — PNUD Bénin (@PNUDBenin) May 3, 2024

6 mai 2024 par ,