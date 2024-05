L’ARCEP met en garde contre les actes de rançonnement

Suite aux rumeurs faisant état de paiement d’argent lors de l’opération d’identification des abonnés des réseaux GSM, l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a réagi à travers un communiqué mercredi 08 mai 2024, mettant en garde les auteurs d’actes de rançonnement.

L’opération d’identification des abonnés des réseaux mobiles est entièrement gratuite, et sans incidence financière. L’ARCEP, suite aux plaintes répétées des abonnées a fait des enquêtes. Celles-ci révèlent que « des agents mandatés par les opérateurs de réseaux mobiles procèdent à l’identification des abonnés contre paiement d’un montant allant de 200 à 1000 FCFA ». Une pratique qui viole la réglementation en vigueur.

L’autorité après avoir fait ce constat déplorable, a alerté le public et averti les auteurs des actes de rançonnement. C’est à travers un communiqué mercredi 08 mai 2024. A travers ce communiqué, l’ARCEP a informé le public que c’est l’article 4 du décret n° 2020-249 du 22 avril 2020 qui stipule que l’opération d’identification des abonnés aux services de communications électroniques n’induit aucune incidence financière à la charge de ces derniers. Elle a invité les abonnés à dénoncer les agents véreux « en appelant la ligne verte 131 ou en saisissant les autorités policières les plus proches dans le but d’appréhender les auteurs et identifier les opérateurs de réseaux concernés pour des sanctions conformément à la réglementation en vigueur en République du Bénin ».

F. A. A.

9 mai 2024 par ,