La redynamisation de la loterie ‘’Tranche Commune Entente’’ en débat à Cotonou

Les Directeurs généraux des Loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente ainsi que les experts sont en conclave du 06 au 08 mai 2024 à Cotonou. Les travaux ont été lancés à la Direction de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) par le Président du Conseil d’administration de la LNB, représentant le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances.

Les loteries nationales des cinq pays membres du Conseil de l’Entente repensent l’intégration régionale dans un « contexte marqué par la concurrence des acteurs privés, la forte utilisation des outils technologiques notamment la digitalisation des processus et une mutation des habitudes de consommation des clients ». C’est dans cette perspective que s’est ouverte, lundi 06 mai 2024, à la Direction de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) à Cotonou, la 54è réunion annuelle des Directeurs généraux des loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente après la réunion de Ouagadougou en 2022.

A l’ouverture des assises, le Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), Gaston Zossou a exprimé sa joie d’accueillir les délégations venues de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Burkina Faso et du Togo.

Le Président du Conseil d’Administration de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances, a traduit la reconnaissance du gouvernement et du peuple béninois pour la tenue de la réunion au Bénin. Selon Abdou Rafiou Bello, les trois jours de « réflexions et d’échanges » permettront de mettre en exploitation un « nouveau concept fédérateur » pour la « poursuite et la pérennisation de l’idéal d’intégration et de développement » des pères fondateurs du Conseil de l’Entente. Il a souhaité que la réunion donne lieu à « des orientations et recommandations visant à offrir aux souscripteurs des jeux attrayants avec une meilleure contribution à la réduction de la pauvreté (…) ».

A en croire Abdoulkarim Ouattara, Directeur Général Adjoint de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI), certains produits des loteries notamment les tickets à grattage sont en déclin.

Il s’agira donc pour les experts de « réfléchir afin de proposer aux Directeurs régionaux (…) des produits qui puissent répondre aux besoins et attentes des clients », selon Aboubakar Aloua, Directeur commercial et du marketing de la Loterie Nationale du Niger (LONANI).

« On est donc en train de manœuvrer avec prudence, intelligence et esprit de synthèse mais surtout de convergence de vue pour choisir un nouveau produit précisément Le Loto pour agir ensemble ; élargir notre cagnotte et embarquer plus de personnes dans le bonheur de gain à la Loterie », a expliqué Gaston Zossou, Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin (LNB SA).

Pour Léandre Kanikehi, Directeur du pôle exploitation de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), c’est vers le Loto 5/90 que penchent les Etats membres du Conseil de l’Entente (CE) pour redynamiser la Tranche Commune Entente, le support commun de jeu mis en place par les pères fondateurs du CE. Ceci conformément aux recommandations de la 53è réunion annuelle tenue à Ouagadougou.

Les conclusions de la 54è réunion seront connues à l’issue des travaux prévue pour le mercredi 08 juin 2024.

La délégation de la Côte d’ivoire conduite par Abdoulkarim Ouattara, le Directeur Général Adjoint de Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) est composée de Check O. Diarra, Directeur Marketing et expérience client ; Pierre-Alain Kouassi, Directeur des ventes et de la Gestion du Réseau ; Seydou K. Soro, Chef de service Animation Produits ; Daoud K. Dosso, Assistant Chef de Service (DSI) ; Alloko I. N’Djore, Assistant Chef de Service (DFC) et de Maïmouna Traore Epouse Diefaga.

La Loterie Nationale du Niger (LONANI) est représentée par Aboubakar Aloua, Directeur commercial et du marketing, Représentant le Directeur général ; Mamoudou Saidou, Chef Service Commercial et Marketing ; Addoul Aziz Baderou, Chef Service Maintenance et Sécurité Réseaux.

Dagnran Kokouvi Amedome, Directeur Marketing et de l’Innovation ; Mendizath Assih, Chargé de Communication ; Essobozou Peketi, Auditeur ; Bikiliwè Bariki, Chef Division ; Ekué Elom Gbadoe, Chef d’Agence représentent la Loterie Nationale du Togo (LONATO).

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) est représentée par Léandre Kanikehi, Directeur de Pôle exploitation ; Valérie Glawdys, Directrice du Marketing et de la Communication ; Djibril Sara, Directeur Régional de l’Est ; Safiétou Kangoye, Chef de service Faso Cash.

M. M.

6 mai 2024 par ,