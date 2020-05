Stephen Blewett de MTN Bénin élu meilleur CEO 2019 du groupe

Le Directeur Général de MTN Bénin Stephen Blewett a été désigné meilleur CEO de l’année 2019 au sein du groupe MTN. Le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux d’Opérations ont porté leur choix sur le Bénin lors d’une téléconférence le jeudi 16 avril 2020.

Après avoir remporté, sur le plan national, le prix du meilleur CEO au Bénin CEO Awards, Stephen BLEWETT, Directeur Général de MTN Bénin vient, encore une fois, d’être désigné par ses pairs comme MEILLEUR CEO DE L’ANNEE 2019 au niveau du Groupe MTN.

Félicitations ! @StephenBlewett pic.twitter.com/QBxbuf7nEx — MTN Benin (@MTNBenin) April 16, 2020

Après avoir remporté le prix du meilleur CEO au Bénin CEO Awards 2019 en janvier dernier, le Directeur Général de MTN Bénin Stephen Blewett reçoit un nouveau prix. Il a été désigné suite aux évaluations de ses pairs PDG de l’entreprise, meilleur CEO de l’année 2019 au sein du groupe MTN. Un prix obtenu grâce aux résultats obtenus sous son leadership et le sens de l’organisation dont il fait preuve.

Le meilleur CEO de l’année, Stephen Blewett a dédié le prix à son équipe de MTN Bénin, sans qui cette distinction ne serait possible. « Je suis extrêmement honoré et fier de mon équipe. C’est la preuve que toutes les grandes actions que nous avons menées, ensemble, tout au long de l’année 2019 ont porté leurs fruits », a-t-il déclaré.

Le directeur Général de MTN Bénin compte aller encore plus loin avec son personnel. « Nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour améliorer la qualité de nos services, et encore une fois, réaffirmer notre engagement de faire du Bénin le quartier numérique de l’Afrique de l’Ouest », a-t-il affirmé.

Stephen Blewett à la direction de MTN Bénin a remporté plusieurs autres prix tels que : Trophée WECA BRIGHT (2018) ; Trophée WECA VP CEO (2018) ; Meilleure Présentation TED Talk au Quarterly Review (2017) et 2ième meilleur CEO à l’échelle du Groupe MTN en 2016.

