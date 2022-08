Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie et comment fonctionne-t-elle ?

La cryptomonnaie encore appelée cryptoest une forme de monnaie qui se présente sous forme numérique ou virtuelle.Cette monnaie utilise la cryptographie ce qui lui permet de mieux sécuriser les transactions. En général, les cryptomonnaies n’ont pas d’autorité centrale d’émission et ne sontpas régulées pas les banques traditionnelles.Elles utilisent plutôt un système décentralisé dans le but d’enregistrer les transactions et d’émettre par la même occasion de nouvelles unités. Pour comprendre davantage comment fonctionne ces monnaies, n’hésitez pas à lire les lignes qui suivent !

C’est quoi une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est définie comme un système de paiement numérique qui ne peut pas s’appuyer sur les banques centrales pour la vérification de ses transactions. Ces dernières années, le marché des cryptomonnaies a évolué de façon considérable. Pour cela, plusieurs sites comme bittrader.org/fr/ sont hébergés en ligne et permettent aux utilisateurs de trader des cryptos en toute quiétude.

En effet, une cryptomonnaie repose sur un système de partage P2P ou Peer-To-Peer.Ce système permet à tous les utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements quelle que soit leurs situations géographiques. Une crypto n’est donc pas de l’argent physique qui peut être transporté. Elle ne peut pas non plus être échangée dans le monde réel. Tous les paiements en cryptomonnaies sont des transactions purement virtuelles qui se réalisentà travers une base de données numérique.

Dès qu’un trader transfère des fonds en cryptomonnaies, ses transactions sont enregistrées dans un registre accessible à tous. Aussi, il faut noter également que les cryptomonnaies sont stockées dans des portefeuilles en ligne.

Pourquoi le terme cryptomonnaie

Une cryptomonnaie utilise des technologies de cryptographie et elle est désignée ainsivu qu’elle emploie le chiffrement pour vérifier les transactions. Plus explicitement, elle intègre un codage complexe pour stocker des données puis transférer ensuite celles-ci à partir d’un portefeuille vers des registres publics. Toutefois, il est à notifier que le chiffrement vise à assurer la sécurité de chaque transaction effectuée.

Exemples de quelques cryptomonnaies

Il existe des milliers de cryptomonnaies qui font la une des magazines aujourd’hui en raison de leurs particularités. Les plus populaires sont présentées ci-dessous :

Bitcoin

Fondée depuis 2009, le Bitcoin représente la première crypto à avoir embrasé le marché financier avec succès. Elle a été élaborée par Satoshi Nakamotoqui serait juste le pseudonyme d’une personne inconnue dont l’identité n’a jamais été révélée. Le Bitcoin est la cryptomonnaie de référence en ce moment et occupe la première place du top 5 des meilleures monnaies virtuelles.

Ethereum

Sur le marché boursier, après le bitcoin, l’Ethereum est la deuxième sur la liste des meilleures. Elle a été développée en 2015 et sa plateforme blockchain est dotée offre de nombreuses possibilités aux utilisateurs ce qui fait lui permet d’être la monnaie numérique la plus utilisée.

Litecoin et Ripple

Le Litcoin est monnaie qui ressemble beaucoup au Bitcoin. Il a évolué plus rapidement grâce à ses innovations et ses paiements sont aussi plus rapides.Quant à Ripple, retenez qu’il est un système de registre distribué qui a été mis en place au cours de l’année 2012. Il peut être utilisé pour réaliserdifférentes formes de transactions et il faut avouer qu’il est très fiable parce que la société qui l’a élaboré a collaboré avec diverses organisations et institutions financières.

Quel est le fonctionnement d’une crypto-monnaie ?

Le fonctionnement d’une cryptomonnaie repose sur un registre public distribué communément appelé blockchain.Ce registre enregistre toutes les transactions mis à jour par les détenteurs d’une monnaie virtuelle.Les unités de cryptomonnaie sont créées grâce à un processus particulier : le minage. Un processus qui consiste en réalité à utiliser la puissance des ordinateurs pour résoudre divers problèmes mathématiques pouvant générer des pièces.

Avec le système de la blockchain, les utilisateurs peuvent acheter facilement une monnaie auprès des courtiers,les stocker puis les dépenser depuis leurs portefeuilles cryptographiques.Cependant, ces derniers ont également la possibilité de trader des CFDs via des plateformes adéquates sans avoir réellement à détenir des cryptomonnaies

16 août 2022 par