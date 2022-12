Orange Côte d’Ivoire fait son entrée à la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a admis à sa cote vendredi 30 décembre 2022, Orange Côte d’Ivoire avec un record de capitalisation à l’introduction de 1 431,23 milliards FCFA. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du ministre Ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly.

Après la clôture par anticipation de son Offre Publique de Vente (OPV) d’actions pour un montant de 140,982 milliards de FCFA, lancée sur le Marché Financier Régional de l’Uemoa du 05 au 19 décembre 2022, Orange Côte d’Ivoire a fait son entrée ce vendredi au Compartiment des actions de la BRVM avec 1 538,19 milliards de FCFA, avec un cours au premier fixing de 10 210 FCFA, portant à l’ouverture, la capitalisation boursière du marché actions à 7 487,051 milliards de FCFA.

Cotée sous le symbole ORAC au cours de référence de 9 500 FCFA, l’action Orange Côte d’Ivoire a terminé la journée de bourse à 10 210 FCFA, soit une progression de 7,47 %. Cette nouvelle introduction par la cession d’une partie de sa participation au capital d’Orange Côte d’Ivoire, dans le cadre du processus de privatisation des entreprises à participation publique initié par l’Etat de Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, a pour objectifs, entre autres, de promouvoir l’actionnariat populaire, d’accroitre la notoriété d’Orange Côte d’Ivoire auprès de la communauté financière et du grand public et de contribuer au développement du Marché Financier Régional de l’Uemoa.

Elle vient donc récompenser les efforts entrepris depuis plusieurs années pour accroître le nombre de sociétés cotées à la BRVM à travers les admissions volontaires, les sorties des Fonds de Private Equity et les privatisations.

À propos d’Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire est née de la fusion des entités Côte d’Ivoire Télécom et Orange Côte d’Ivoire. Ses activités, organisées principalement autour de ses filiales implantées en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Libéria, couvrent les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile Money, les services TV via mobile, etc. Elle est également un acteur social majeur avec la Fondation Orange Côte d’Ivoire et Orange Digital Center.

Le Plan Stratégique « ENGAGE 2025 » de la société se décline en cinq (5) axes stratégiques à savoir : réinventer le métier d’opérateur ; placer la Data et l’Intelligence Artificielle au cœur de son modèle

d’innovation ; accélérer ses relais de croissance ;

construire ensemble l’entreprise de demain s’engager durablement. Orange Côte d’Ivoire est certifiée ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de Management de la Qualité́.

A propos de la BRVM

Portée sur les fronts baptismaux le 18 décembre 1996 à Cotonou (BENIN), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participation (actions), la BRVM propose l’admission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de Cotation et de règlement/livraison des transactions à la fine pointe de la technologie.

