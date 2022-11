Olivier Buyoya nommé Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest

La Société Financière Internationale (IFC) a nommé le burundais Olivier Buyoya au poste de directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest.

Nommé directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest, Olivier Buyoya va couvrir 13 pays de la région et dirigé la stratégie et les activités d’IFC visant à soutenir le développement du secteur privé et la création d’opportunités. Selon une note de la Société Financière Internationale en date du 04 novembre, Olivier Buyoya « travaillera en étroite collaboration avec la Banque mondiale, les partenaires au développement et les acteurs des secteurs public et privé afin de renforcer les programmes d’investissement et de services conseils d’IFC dans cette région qui dispose d’un grand potentiel d’investissement, de création d’emplois et de croissance, mais qui fait aussi face à un certain nombre de défis, y compris l’inflation, l’insécurité alimentaire et le changement climatique ».

« Je me réjouis d’assumer ces nouvelles fonctions et je suis impatient de contribuer à renforcer le soutien d’IFC en Afrique de l’Ouest, une région dynamique au potentiel immense », a déclaré M. Buyoya. Selon lui, bien que l’Afrique de l’Ouest soit confrontée à des défis locaux et mondiaux, « il est possible d’aider les pays de la région à bâtir des économies plus fortes et plus durables en renforçant les investissements du secteur privé, notamment dans des secteurs clés comme l’agriculture, les énergies vertes et l’économie numérique. »

Titulaire d’un master en gestion de la Reims Management School en France Olivier Buyoya a occupé divers postes de direction au cours de ses 15 ans de carrière à IFC. Il a été représentant régional d’IFC pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et le Niger.

Pour le vice-président d’IFC pour l’Afrique, les compétences personnelles et professionnelles d’Olivier Buyoya sont un véritable atout pour ce poste important. . « Je suis convaincu qu’il contribuera activement, en tant que nouveau directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest, à la réalisation de projets qui soutiendront le développement du secteur privé et la création d’opportunités, dans l’ensemble des 13 pays qu’il couvrira », a souligné Sérgio Pimenta.

À propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2022, IFC a engagé un montant record de 32,8 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences d’une conjonction de crises mondiales.

