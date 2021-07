Le barreau béninois est en deuil. Me Raphaël C. Ahouandogbo est décédé ce mardi 6 juillet 2021. Ancien député à l’Assemblée nationale et enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi, Me Raphaël Ahouandogbo fut militant de la Renaissance du Bénin (RB) et de l’Union pour la Relève (Up).

Paix à son âme !

M. M.

7 juillet 2021 par