Sélection du lauréat du Bénin au concours inter-régional d’entrepreneuriat étudiant de l’AUF

Les dix finalistes à la phase nationale du concours inter-régional d’entrepreneuriat étudiant « Mon idée, Mon entreprise », organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), ont présenté leur proposition de solutions face au changement climatique. C’est devant le jury du concours, mardi 30 avril 2024 au Centre d’Employabilité Francophone de Cotonou.

Le Bénin sera représenté en juin 2024 à Luanda (Angola) au concours inter-régional d’entrepreneuriat étudiant « Mon idée, Mon entreprise » de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) par le candidat AGODOHAN Raoul de l’Université d’Abomey-Calavi. Le lauréat a convaincu le jury du concours pour les capacités innovatrices de son projet, sa faisabilité technique et financière, le potentiel de création d’emploi, la politique de fidélisation du client, etc.

C’est lors de la phase nationale, mardi 30 avril 2024, au Centre d’Employabilité Francophone de Cotonou.

Le projet sélectionné est une application mobile de prévision agricole durable.

Deux autres lauréats sur la marche du podium sont HOUNNOUVE Kouessi Bernard de l’UAC et HOUENAGNON Merveil de l’Université nationale d’agriculture. Le 1er, le 2è et 3è lauréat ont reçu respectivement un trophée et un chèque de 100.000 FCFA, 75.000 FCFA et 50.000 FCFA.

Dix finalistes sont passés chacun devant le jury pour une présentation de leur projet en trois minutes et cinq minutes de réponse aux questions du jury lors de cette phase nationale.

Le responsable du Bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a salué la participation et une « très belle finale ».

« Nous espérons que vous allez relever très haut les couleurs nationales et on espère qu’on pourra revenir de l’Angola avec un prix en juin prochain », a indiqué Fawaz Taïrou à l’endroit du lauréat du Bénin.

Prenant la mesure de l’enjeu, AGODOHAN Raoul a promis « donner le meilleur (…) pour que le Bénin gagne ».

Le concours « Mon idée, Mon entreprise » est organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour promouvoir la culture entrepreneuriale parmi les étudiant.e.s ainsi que les doctorant.e.s des universités membres de l’AUF Afrique australe et Océan indien, de l’AUF Afrique centrale et Grands lacs, de l’AUF Afrique de l’Ouest ainsi que de l’AUF Caraïbe.

‘’Au service du climat’’ est le thème de cette 3è édition dont la phase inter-régionale se déroulera en juin prochain en Angola.

Le jury de la finale nationale au Bénin a été présidé par madame IDRIS Hadjara, Cheffe d’entreprise et promotrice de Nara Academy. Les autres membres sont OGOUSSAN Martin, Directeur des Bourses et Aides Universitaires et FIOGBE Jean-Marie, Expert sur les systèmes de management et en gestion de projets, co gérant Quality Partners.

M. M.

1er mai 2024 par ,