Le commandant des Forces américaines en Afrique en visite au Bénin

Michaël Langley, commandant en chef des Forces américaines en Afrique a effectué du 1er au 02 mai 2024, une visite au Bénin. La stratégie de coopération pour la sécurité dans la sous-région, et la lutte contre le terrorisme sont les principaux objectifs de sa visite.

Le commandant en chef des Forces américaines en Afrique en visite au Bénin. Michaël Langley pendant son court séjour sur le territoire national a rencontré le chef de l’Etat Patrice Talon et le chef d’Etat-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi. Les discussions avec les personnalités ont porté sur les stratégies de coopération, la coordination des efforts de renseignements et le partage d’informations pour une action efficace contre les groupes terroristes dans la sous-région.

La visite de Michaël Langley s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les Etats-Unis et le Bénin, la lutte contre le terrorisme notamment. La partie américaine dans ce cadre entend s’appuyer sur le Bénin et d’autres pays de l’Afrique subsaharienne pour lutter efficacement contre les groupes terroriste.

Avant de venir au Bénin, le commandant en chef des Forces américaines en Afrique s’est rendu en Côte d’ivoire où il a été reçu par le président Alassane Ouattara.

F. A. A.

2 mai 2024 par