La Police sauve un septuagénaire de la vindicte populaire

Un homme accusé de sorcellerie a échappé à la vindicte populaire grâce à la promptitude des éléments de la Police Républicaine. Les faits se sont déroulés à Pélébina, dans la commune de Djougou, département de la Donga.

Identifié comme l’auteur de la mort de plusieurs jeunes du village, un septuagénaire a été ligoté et présenté sur la place publique. Selon les informations, c’est suite à l’inhumation d’un homme le samedi 4 mai 2024 à Pélébina. Ayant constaté, une série de décès dans le village, les jeunes ont décidé d’agir. Un charlatan sollicité par le roi de la localité aurait identifié le septuagénaire comme la source des décès dans le village.

L’accusé a eu la vie sauve grâce à l’intervention des éléments du commissariat de l’arrondissement de Pélébina, du Maire de Copargo et du Chef d’Arrondissement de la localité. L’homme a été conduit au Centre Hospitalier Départemental de la Donga. Avec l’appui du Peloton de Surveillance et d’Appui (PSA) de Djougou, la police républicaine a mis la main sur des meneurs et le présumé charlatan.

7 mai 2024